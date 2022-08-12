Akaryakıt yine zamlandı

Akaryakıt ürünlerinde son günlerde uluslararası piyasalarda inişli çıkışlı hareketlik devam ederken ülkemizde de 3 gün arayla zam ve indirimler yapılıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla bu gece yarısından itibaren geçerli olmak suretiyle akaryakıt ürünlerinde 1.10 TL ile 1.73 TL arasında litre başına zam yapıldı.

Yapılan zamlar sonrasında 95 oktan benzin 20.75 TL’ye, 98 oktan benzin 21.06 TL’ye, Euro Dizel 23.99 TL’ye ve Gazyağı ise 23.70 TL’ye yükseldi.



Akaryakıt Türü Eski fiyat Yeni Fiyat

95 Oktan Benzin 19.64 20.75

98 Oktan Benzin 19.95 21.06

Euro Dizel 22.26 23.99

Gazyağı 22.33 23.70

