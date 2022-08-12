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Akaryakıt yine zamlandı

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Akaryakıt yine zamlandı
Akaryakıt ürünlerinde son günlerde uluslararası piyasalarda inişli çıkışlı hareketlik devam ederken ülkemizde de 3 gün arayla zam ve indirimler yapılıyor.
Bakanlar Kurulu kararıyla bu gece yarısından itibaren geçerli olmak suretiyle akaryakıt ürünlerinde 1.10 TL ile 1.73 TL arasında litre başına zam yapıldı.
Yapılan zamlar sonrasında 95 oktan benzin 20.75 TL’ye, 98 oktan benzin 21.06 TL’ye, Euro Dizel 23.99 TL’ye ve Gazyağı ise 23.70 TL’ye yükseldi.
 
Akaryakıt Türü                  Eski fiyat              Yeni Fiyat
95 Oktan Benzin              19.64                     20.75
98 Oktan Benzin              19.95                     21.06
Euro Dizel                           22.26                     23.99
Gazyağı                                22.33                     23.70
 
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