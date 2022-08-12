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UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

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UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, ThibautCourtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu

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UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.
Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi ThibautCourtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.
Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:
Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)
JosepGuardiola (İspanya – Manchester City)
JürgenKlopp (Almanya - Liverpool)
 
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