Akaryakıt pazarına yeni şirket arayışı

K-Pet ve Alpet yanında ülkedeki akaryakıt pazarına yeni şirketlerin eklenmesi planlanıyor



Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de akaryakıt sektöründe rekabet ortamının yaratılmasına yönelik hükümetin bir takım çalışmalar yaptığını açıkladı.

Arıklı, KKTC’deki akaryakıt pazarının şu an iki şirket tarafından paylaşıldığına işaret ederek, “biz rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2 fazla şirketin olmasının piyasaya denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“KKTC’de akaryakıt pazarı 2 şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor. Güney’de Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, bu da beraberinde rekabeti getirmektedir. Biz de rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında ikiden fazla şirketin olmasının piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir.”





