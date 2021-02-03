Öncelik küçük esnafa verilmeli

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, devletin öncelikle küçük esnafa yardım elini uzatması gerektiğini, ülkede sigorta yatırımı olmayan 20 bin olduğunu, bu kişilere sosyal yardım yapılmasının şart olduğunu söyledi



Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomi için en önemli unsurun halkın büyük çoğunluğunun 1-2 ay içerisinde aşılanması olduğunu ifade etti.

Devletin öncelikle mağdur olan küçük esnaflara yardım elini uzatması gerektiğini dile getiren Deniz, ülkede sigorta yatırımı olmayan 20 bin olduğunu, bu kişilere sosyal yardım yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Deniz, kapanma süreci içerisinde iş dünyasında kesilen çekler, ödenmesi gereken taksitler olduğuna da vurgu yaparak, “Bunlarla ilgili de tüm ödemelerin yeniden yapılandırılmasına, ödenebilecek şekilde taksitlendirilmesini istedik” dedi.



Deniz’in açıklamaları özetle şöyle:

"Dün (önceki gün) Başbakanlık’ta bir toplantı yapıldı. En başta aşı konusu dile getirdik. Ekonomi için en önemli unsurun halkın büyük çoğunluğunun 1-2 ay içerisinde aşılanması olduğunu vurguladık. Kapanmanın verdiği tahribat göz ardı edilmemeli. Gerçekten mağdur olan küçük esnaflara öncelikle devlet yardım elini uzatmalı. Bunlar tespit edilmeli, doğru kişilere yardım ulaştırılmalıdır. Sigorta yatırımı olmayan 20 bin kişi var. Bunlara sosyal yardım yapılmalı. Kapanma süreci içerisinde kesilen çekler var, ödenmesi gereken taksitler, kiralar, yatırımlar var. Yapılandırılmış yapılandırmalar var. Bunlarla ilgili de tüm ödemelerin yeniden yapılandırılmasına, ödenebilecek şekilde taksitlendirilmesini istedik. Belirsizlik içerisindeyiz. Aşılamayı beceremezsek, kısa sürede tamamlayamazsak alınacak tedbirler geçici olacak.”

