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Kroşe Yaz Stilini Ele Geçiriyor

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Zamanında büyüklerimizden kalan ve muhtemelen bir daha hiç kullanmayacağımızı düşünerek elden çıkardığımız çok parça olmuştur. Şimdilerde bazen bunun pişmanlığını yaşamıyor değiliz. Çünkü geçmiş yıllarda demode olabileceği sanılan ne varsa bir şekilde aramıza geri döndü.

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Kroşe Yaz Stilini Ele Geçiriyor
Dönmeye de devam ediyor üstelik. Tıpkı kroşe ya da diğer adıyla tığ işi gibi. Elsa Hosk gibi isimlerin de çabucak stillerine dahil edebildiği bu trend, kendini elbiselerden çantalara, hatta bikinilere kadar gösteriyor. Eğer tığ işi konusunda maharetliyseniz ya da etrafınızda yapabilecek biri varsa son derece şanslısınız. Böylelikle kendi tarzınıza göre pek çok parça ortaya koyabilirsiniz. Ancak bunun dışında Gucci’den Missoni’ye pek çok modaevi de kroşeyi sınırlarına zaten dahil etmiş durumda.












 
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