Açlık Sınırı Asgari Ücreti Yakaladı

Mart ayında 23 bin 644 TL olarak belirlenen 4 kişilik ailenin açlık sınırı, nisan ayında 85 TL azalarak, 23 bin 559 TL'ye geriledi. Yılbaşından bu yana 2 bin 626 artış gösteren açlık sınırı, asgari ücretin 441 TL altında bulunuyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.Nisan ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 23 bin 559 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.Martta, açlık sınırı 23 bin 644 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 85 TL azalmış oldu.Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti 8 bin 250 TL'lik artışla net 24 bin TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 441 TL altında bulunuyor.Açlık sınırı rakamı Nisan 2023'te 14 bin 148 olarak açıklanmıştı. Böylece 1 yıldaki artış da 9 bin 411 TL oldu.Ocak ayında ise 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL olurken, 4 aydaki artış 2 bin 626'ye çıktı.Ülkede nisan ayı enflasyonu nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 5.92, yıllık yüzde 95.60 olarak hesaplandı. Maaşlara etki edecek olan son 4 aylık enflasyon ise 22.98 olmuştu.SONUÇLARKTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 201,53, aylık 6 bin 45,9 TL, yetişkin bir erkek için günlük 211,04, aylık 6 bin 331,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 223,50 aylık 6 bin 705 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 149,24 TL, aylık 4 bin 477,2 TL olarak belirlendi.4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 785,31 TL, aylık 23 bin 559 TL oldu.