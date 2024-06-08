Gıda enflasyonunda sınırlı yükseliş

Nisanda kuzu etindeki tavan fiyat uygulamasının etkisiyle negatif gelen aylık gıda enflasyonu bu ay, aylık bazda yüzde 2,41 olarak hesaplandı. Yıllık gıda enflasyonu da bir önceki aya göre kısmen artış gösterdi

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 95.37, aylık bazda yüzde 3,5 oldu.

Nisan ayında yüzde 66,36 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise mayısta yüzde 67,87'ye yükseldi.

Bir önceki ay kuzu etindeki tavan fiyat uygulamasının etkisiyle yüzde -2,12 olan aylık gıda enflasyonu bu ay yüzde 2,41 olarak hesaplandı.

Nisan ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 23 bin 559 Türk Lirası (TL) olarak belirlenmişti. Mayıs hesaplaması henüz açıklanmadı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:



Ürün Aylık Yıllık



Ekmek yüzde 0,53 yüzde 99,34



Tavuk yüzde 0,00 yüzde 59,64



Süt yüzde 12,28 yüzde 54,46



Hellim yüzde 1,64 yüzde 57,95



Yoğurt yüzde 1,46 yüzde 88,40



Dana Eti Kıyma yüzde 1,74 yüzde 80,76



Su yüzde 3,82 yüzde 72,31



Kuzu Eti Pirzola yüzde 3,84 yüzde 44,73

