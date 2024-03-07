36 aydır hız kesmeyen enflasyon

İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayı enflasyonu %4.59; yıllık enflasyon ise %85.71 oranına çıktı. 2024’ün ilk iki ayında hayat pahalılığı %8.6 artarken, vatandaş kara kara nasıl geçineceğini düşünüyor.
Zamlı Ocak ayı maaşlarının alım gücü daha ikinci aydan erimesine rağmen, hükümetin “hayat pahalılığı yılda 4 kez” belirlenecek yolundaki iddiasını doğrulayacak bir adım henüz atılmadı. Ocak ayında enflasyonu Türkiye’nin altında açıkladığı için tepki gören kurumun, bu ay TÜİK’in %4.53’lük rakamını
“binde 6” oranında geçtiği görüldü.
İstatistik Kurumu’nun verilerine göre “enflasyonun aralıksız artış serisi” ise
sürüyor. Aralık 2019 ile Şubat 2024 arasındaki 53 aylık dönemde sadece Nisan 2020 (%-0.23) ile Şubat 2021 (%-0.02) düştüğü iddia edilen enflasyon geriye kalan 51 ayda sürekli artmaya devam etti. Veriler, ülkedeki
enflasyonun aralıksız aylık artış serisinin ise 36 aya çıktığını gösteriyor. 2015=100 endeksine göre “artış serisinin
yaşandığı Mart 2021-Şubat 2024” arasındaki sürede Tüketici Fiyat Endeksi %456.4 oranında arttı.
GIDA FİYATLARI UÇTU
Önceki gün açıklanan resmi veriler, Şubat’ta bir önceki aya göre en fazla artışın %8.96 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda olduğuna işaret ediyor. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda %7.09 artış olurken, geriye kalan ana grupların tümü %0.86 ile %5.75 oranında artış gösterdi.
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