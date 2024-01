“100 bin olsa ne yazacak?”

Bazı vatandaşlar 24 bin TL olarak belirlenen asgari ücretin yine yetersiz kalacağına ve ülkede yeniden zam yağmuru başlayacağına dikkat çekti

Asgari ücretin dün belli olmasından sonra sosyal medyada yüzlerce vatandaş yorumlarda bulundu.Yapılan yorumlarda asgari ücretin artışıyla birlikte ülkede yeniden zam yağmuru başlayacağına dikkat çekildi. Birçok vatandaş, “yeni zamlara hazırlanın” mesajı verdi.Bazı vatandaşlar ise 24 bin TL olarak belirlenen asgari ücretin yine yetersiz kalacağını belirtti.Asgari ücretin 24 bin TL olarak belirlenmesinin ardından dün sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle:Mehmet Bağışlar:Yeni zamlar hayırlı olsunTüp 500 TLMazot 40 TLAylık alışveriş gideri 15000 TLLoading …Hayırlısı olsun, okkalı zamlar kapıda, çok yakında. Boşuna artış yapmadılar ya.Yani şimdilik 800 dolar. Bir ay sonra 700, daha sonra da 600 dolara iner. Mesele asgari ücreti artırmakla çözülmez. Türkiye’ye dolayısı ile TL’ye bağlı yaşadığımız sürece fakirliğe mahkumuz. Bir şey değil 74’te bizi kurtardılar ne da olsa değil mi?Maşallah, ye ye bitmez. Orada oturan koca koçlar bir ay bu parayla iki liseye giden çocuk okutsunlar sadece harçlığı kira ödesinler elektrik suyu hiç saymıyorum bakalım nasıl geçinir. Bu memleket bitmiştir, göçten başka çaremiz kalmadı. Kendi memleketimizde üçüncü sınıf insan muamelesi görüyoruz. Yazıklar olsun bize sadece dört kişilik bir ailenin günlük yemek için market masrafı minimum 450 500 TL’dir.Aradaki fark 7 bin falan, bozdur bozdur harca.Haberiniz var mı bilmem; Allah'ın beğenmediğimiz şahurga kabağı (şimdi marketten geldim) 160 TL kilosu, portakal büyüklüğü bir hamur ve 100-120gr.nordan çıkan700 gr.'lık buzlu pirohu 200 TL! Diğerlerinden bahsetmeye bilmem gerek var mı?Zamlara başlamadılar mı dört gözle bekliyoruz.100 bin olsa ne yazar zam yağmuru oldukça gelsin zamlar değişen bir şey yok yaniBence bunun kararını verenler önce 1 ay bu parayla geçinsinler vallahi bir kere daha bir kelime söylemem Allah benim dilimi görürsün.Zamlar yağmur gibi yağar şimşek gibi çakar.Hade hazırık zamlara verin coşkuyu.Yeni zamlar kapıda, vergiler de hade hayırlısı.Vay be paraya bak harca harca bitmez yaaa. Bu parayla siz bir ay geçinin de görelim.Şemsiyeleri hazırlayın zam yağmuruna tutacaklar.Hiç birşey değişmeyecek ne zaman asgari ücret arttı da rahata erildi. Her şeye yine zam. Koli yumurta 130 140 ise olacak 250. Ne değişecek? Etten tut süte sütten tut gıdaya, yiyeceğe, benzin tüp her şey zamlanacak.Vee uzun ekmek 50 lira hayırlı olsun.Yudum Can:Bu parayla nasıl geçineceğiz çok zor.100 bin olsun piyasayı kontrol etmedikten sonra hiç bir anlamı yoktur bu artışların. Süslü söylemden öteye gitmez benim nazarımda bu işler.Bu şartlarda 30 bin TL olsa bile her gün gelen zamlarla birlikte kimse geçinemez.Bu parayla nasıl geçineceğiz çok zor.Çok mu az mı bilmem alış verişi kontrol edilmezse yüz bin de verse gene yetmez. Başka düzen sağlamazlarsa boşuna uğraşmasınlar.İsterlersa 50 bin lira yapsınlar! Piyasada denetim olmadığı sürece, zamlar kaçınılmaz olacak ve yağmur gibi yağmaya devam edecek!Her şeye zam gelecek demek ki, işsizlik de cabası.En az 30 bin olması lazımdı zaten zam üzerine zam geldi ve daha da gelecek fark ne olacak biri bunu açıklasın!Ekmeği 50 liraya alırız artık.Günde 800 TL ile yaşa bakalım yaşayabilirsen. (Ev kirası olmadan üstelik )Sadık Gardiyanoğlu ve Ali Başman geçinebilir miymiş 24 bin Tl ile 1 ay?İzin verseydiler soracaktık, ama apar topar dışarıya çıkarıldık, merak etmesinler asgari ücretli örgütlenmesi çığ gibi büyüyor, bu defaya daha zorlu bir masa olacak işveren tarafı için.Bu asgari ücreti belirleyenlerin kaç danesi asgari ücretle geçinir?Ya zamların yüzdeliği yüzde kaç olacak. Şu anda bin TL'ye ne alabiliyorsunuz.Kaldı ki yüz TL On TL görevinde. Çay kahve bile 25 TL en düşük yerlerde kahvelerde bile 15 civarında. E halde bir aylık hesaplayalım, günlük harcamaları. Sonra aylık olarak verebilir miyiz yeter mi?En uygun ev kirası 13,000 TL diğer kalanla da bozdur bozdur harca çok ayıp.24 bine Ali Başman ve Sadık Gardiyanoğlu bir gecede tek bir şişe içkiye harcar.En azından o brütü verselerdi 24 bin olsa ne olacak her şeye yüzde 53 ten fazla zaten zam gelecek aynı tas aynı hamam.Bir cebimize giren okkalı zamlar ile on misli geri çıkacaktır o yüzden çok sevinmeyelim.