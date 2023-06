Yeni hayata ilk adım

YDÜ Eczacılık Fakültesini başarıyla tamamlayan 150 öğrenci, düzenlenen törenle kep atarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden, 2021-2022 eğitim yılı bahar döneminde mezun olan 150 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış eşliğinde eczacılık yemini ederek keplerini attılar.Konuşmasında, eczacılık mesleğinin sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Sizler için yeni bir başlangıcın kapıları açılıyor. Üniversite hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve deneyimleri artık gerçek dünyada uygulama zamanı geldi. Eczacılık mesleği, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, toplumun sağlık bilincini artırmak, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalık yaratmak ve halk sağlığını korumak için çaba sarf etmeniz büyük bir önem taşır” dediBaşarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Kendinizi sürekli olarak geliştirerek, topluma katkı sağlayabileceğiniz projeler geliştirin ve sağlık alanında liderlik rolünü üstlenin” ifadelerini kullandı.“Bilimsel üretkenliği, Üniversite 4.0 vizyonu ile geliştirdiği ve ürettiği projeleri, alanlarında uzman akademik kadrosuyla adını dünyanın en saygın üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduğunuzu unutmayın” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası bir çok yükseköğretim kuruluşu tarafından almış olduğu başarılara da değinerek “Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından Ekim 2022’de açıklanan “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023’de 601-800 bandında yer aldık. Diğer yandan; “Eğitim” alanında dünyada 401-500, “Klinik ve Sağlık” alanında ilk 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında da dünyada 601-800 bandında başarı sağladık” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış daYDÜ Eczacılık Fakültesi olarak bu sene 17’inci dönem mezunlarını uğurladıklarını söyledi. Prof. Dr. İhsan Çalış, “Çok yönlü multidisipliner bir eğitimden geçerek bugün burada mezun oluyorsunuz. Birçok konuda yetkinlik kazandınız. Bu özelliklerinizle diğer meslek grupları içerisinde çok ayrıcalıklı ve farklı bir kulvarda olduğunuzu profesyonel yaşamınızda fark edeceksiniz” dedi.Prof. Dr. İhsan Çalış, “Sizler, sağlıkla ilgili branşlarda ön saflarda yer alan saygın bir meslek sahibi oldunuz. Sahip olduğunuz beceri ve yetkinlikler dünya Sağlık Örgütü’nün ve Uluslararası Sağlık Federasyonu tarafından da sekiz yıldızla sembolize edilmiştir. Bu yıldızlar; yapıcı, karar verici, iletişimci, yönetici, yaşam boyu öğrenen, öğreten, lider ve araştırmacı özelliklerimizi sembolize ediyor. Sizler artık sekiz yıldızlı bir meleğe sahipsiniz” ifadelerini kullandı.Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. İhsan Çalış, “Sizler için en iyiyi başarabilmek adına, bizler de en az sizler kadar çalıştık. ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) tarafından, Eczacılık Eğitim programımız ve uygulamalarımız 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren akredite oldu. Dolayısıyla, bugün uluslararası akreditasyonu olan bir fakülteden mezun olan ilklersiniz” dedi.Mezun olan tüm öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birincisi Tabarek Thamer Shah, alkışlar eşliğinde başladığı konuşmasında mezun arkadaşlarına “Başardık!” diye seslendi.Zorlu olduğu kadar eğlenceli ve öğretici bir eğitim hayatını geride bırakarak mezuniyet gururunu yaşadıklarını söyleyen Tabarek Thamer Shah, “Birinci sınıftan itibaren yaptığımız zorlu çalışmaları, uykusuz gecelerimizi, birlikte hazırladığımız grup projelerini her zaman hatırlayacağım” dedi.