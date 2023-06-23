“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye ile son dönemde daha da artırdıkları güçlü ilişkiler sayesinde, KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatların gelmeye başladığını vurguladı

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, bölgesel seçim gezilerine Mesarya ile devam etti. Başman, İnönü, Güvercinlik, Dörtyol, Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

2027 yılına kadar, ülkeyi istikrar içinde yönetmeyi ve tarihi öneme sahip projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başman, “Ülkeyi seçimden seçime sürüklemek isteyenlere inat, Anavatanımız diyelim, istikrar diyelim, daha büyük ekonomik adımlar diyelim, istihdam diyelim” şeklinde konuştu.

Başman, “İnsanımız her şeyin, daha güzelini hak ediyor. Daha refah bir ülkede yaşamayı, kesintisiz sağlık ve eğitim hizmet almayı hak ediyor. İşte Pazar günü önemli bir fırsat… Parmağımızın arkasına saklanmayalım. Güçlü desteği bizlere verin. Yapamazsak, hesabını sorun. Kalbi güzel insanımız, tırnağını toprağına geçirmiş, Mesaryalı üreticimiz için çalışacağız, çok çalışacağız” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de, son bir yılda atılan önemli adımların, alınan tarihi kararların, halkın takdirini almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üstel, Anavatan Türkiye ile son dönemde daha da artırdıkları güçlü ilişkiler sayesinde, KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatların gelmeye başladığına vurgu yaptı. Elektrikte atılan adımları buna örnek gösteren Üstel, kablo ile elektrik konusunda ön protokol imzalayacaklarını hatırlattı.

Üretimin simgesi çiftçi ve hayvancının taleplerini, koşullar içerisinde hayata geçirmekte olduklarını belirten Üstel, gençlere sosyal konut, kırsal kesim arası, düşük faizli konut kredisi ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına devam edeceklerini vurguladı.

Temmuz ayında yeni bir ekonomik paketin daha açıklanacağını ifade eden Üstel, vatandaşın alım gücünü korumanın, temel görevleri olduğunu söyledi.

Üstel, “Bir yıla çok şey sığdırdık. Biz iş yaptıkça, birileri öfkeleniyor. Daha çok konuşuyor. Onlar konuşur, biz yaparız. Bizim gücümüz halkımız ve Anavatanımız. Pazar gününü erken bayrama çevirelim. Ali Başman kardeşimizle, gücümüze güç katın” dedi.

