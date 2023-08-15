“YDÜ, hayallerimizi gerçekleştirdi”

143 ülkeden öğrencisiyle uluslararası bir kampüs üniversitesi olan YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nin en başarılı mezunları Nijerya, Zimbabve ve Türkiye’den

143 ülkeden öğrenciyi aynı kampüste buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine çok kültürlü ortamda üniversite eğitimi alma olanağı sunuyor. 2022-2023 yılı güz döneminde 200 mezun veren Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bu çok kültürlü eğitim ortamına ev sahipliği yapan fakültelerden yalnızca birisi. Hemşirelik eğitimi için Yakın Doğu Üniversitesi’ni seçerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Nijerya, Zimbabve, Türkiye’den öğrencilerin dereceye girerek mezun olması da bunun en güzel örneklerinden biri.

Nijeryalı Moyosore Omotola Afolayan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni birincilikle bitirirken Türkiye’den Melisa Elveren ise fakülte ikincisi olarak mezun olma başarısı gösterdi. Zimbabve’den Hazel Chitongo ise üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Diploma töreninde birlikte sahneye çıkarak diplomalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal’ın elinden alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını atan başarılı gençler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendilerinde bıraktıkları izleri anlattı.

Nijerya’dan hemşirelik eğitimi için KKTC’ye gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni birincilikle bitiren Moyosore Omotola Afolayan, başarısının ardındaki motivasyonu ‘insanlığa faydalı olma isteği’ olarak açıklıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın sade ve saygılı bir topluma sahip olduğunu söyleyen Moyosore Omotola Afolayan, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ise hayallerini gerçekleştirdiği kurum olarak tarifliyor. “Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde mesleğimizi, kendilerini mesleğe adamış çok başarılı akademisyenlerden öğrendik. Arkadaşlarımla ve hocalarımla harika dostluklar ve ilişkiler kurdum. Bu adada çok güzel bir kültür ve güvenli bir ortamda çok güzel deneyimler yaşadım” ifadesini kullandı.

İnsanlığa katkı sağlayabilmek için hemen mesleğini icra etmeye başlayacağını anlatan Afolayan, ileriki dönemlerde ise akademik çalışmalarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edeceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini ikincilik derecesiyle tamamlayan Melisa Elveren ise “Eğitim kalitesi ve üniversite olanakları açısından Yakın Doğu Üniversitesi’nde okuduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadesini kullandı. Bundan sonraki hayatında akademik kariyer hedeflediğini belirten Elveren, “Tüm değerli hocalarım gibi hemşirelik mesleğinin saygınlığını arttırmayı amaçlayarak meslek hayatımda kazanacağım tüm deneyimleri akademisyen olarak aktarmayı istiyorum” dedi.

Hemşirelik Fakültesi’ni üçüncülükle bitiren Hazel Chitongo ise Afrika’nın güneyinde bulunan Zimbabve’den KKTC’ye gelen öğrencilerden. Hayatına yön verecek üniversite eğitimi için yaptığı seçimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Chitongo, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görmek verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Çok misafirperver, yeniliğe açık ve öğrencilerine değer veren ve geniş olanaklara sahip bir üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Başarı motivasyonunu “Ailesinden gördüğü sevgi ve destek” olarak tarif eden Hazel Chitongo, “Başarılı olmak, benim için yaptıkları her şey için, aileme teşekkür etmenin bir yoluydu” ifadelerini kullandı.

