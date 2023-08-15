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70 ihtiyaçlı çocuğa eğitim bursu

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Şampiyon Melekler’in adlarının yaşatılacağı 70 ihtiyaçlı çocuğa eğitim bursu 70 ihtiyaçlı çocuğa eğitim bursu veriliyor

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70 ihtiyaçlı çocuğa eğitim bursu
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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı bugün iş birliği protokolü imzaladı.
Şampiyon Meleklerin adlarının yaşatılacağı eğitim bursu çerçevesinde Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 70 çocuğa eğitim imkanı sunacak.  
İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV’in 29 yıldır 2 bine yakın gence burs verdiğini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile imzaladıkları protokol sayesinde de 70 çocuğa daha eğitim bursu vereceklerini açıkladı.
Örs, eğitimde fırsat eşitliği düşüncesiyle hareket ettiklerini, kendileri için sanat ve spor dalındaki eğitimin de büyük önem taşıdığını anımsattı.
Örs, bu iş birliğinin toplumsal duyarlılığı artırması dileğinde de bulundu.
-Karakaya
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da depremde çocuklarını kaybeden aileler olarak çocukların adlarının yaşatılacağı her türlü mücadele ve dava sürecine ilişkin her türlü girişimi yapmayı görev bildiklerini ifade etti.
Karakaya, gelecek nesillerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, KTEV’in bu çerçevede 70 çocuğa eğitim bursu vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Karakaya, toplumun kendilerine sağlayacağı maddi desteğin tek dayanakları olduğunun da altını çizdi.
 
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