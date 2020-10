YDK Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılışı 15 Kasım’da

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü, 400 öğrencisi ile eğitime başladı. Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejin yer aldığı Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılış töreni ise 15 Kasım’da gerçekleştirilecek

Modern eğitim altyapısı ve tam donanımlı kampüsü ile 42 yıllık tecrübesini Gazimağusa bölgesine taşıyan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü 400 öğrenci ile eğitime başladı. Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejin yer aldığı Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün resmi açılış töreni ise 15 Kasım’da gerçekleştirilecek.Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü, gerek eğitim sistemi ve olanakları gerekse fiziki ve teknolojik alt yapısı ile Gazimağusa bölgesini, ihtiyaç duyduğu güven veren eğitim olanağına kavuşturdu. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, okul öncesinden liseye kadar uluslararası standartlarda, birden fazla yabancı dil eğitimi almış, aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüs. Tüm sınıflarda bulunan akıllı tahtanın yanı sıra, kullanılan görsel ve işitsel ekipmanlarla dersler, uygulamalı ve interaktif olarak gerçekleştiriliyor.Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesi’nde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde “çift dilli” eğitim yürütülüyor. Buna göre biri Türk, diğeri anadili İngilizce olan (native speaker) iki öğretmenle dersler, eşzamanlı ve çift dilli olarak anlatılıyor.Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor. Yakın Doğu İlkokulu’nda da Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri de İngilizce olarak yapılıyor.Nitelikli dil eğitiminin yanında mindfullnes çalışmaları, bilim atölyeleri ve değerler eğitimi ile de öğrencilerin henüz anaokulu seviyesindeyken, farkındalıkları yüksek, özgün düşünebilen ve öğrenmeye hazır bireylere dönüşmelerinin altyapısı hazırlanıyor.Yakın Doğu İlkokulu’nda Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri de İngilizce olarak yapılıyor. Uygulanan programla İngilizce eğitim ile ana dil harmanlanarak çocukların, anadili olan Türkçeyi doğru kullanması, İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilmeleri hedefleniyor. Yakın Doğu İlkokulu müfredatında Fransızca da ikinci yabancı dil olarak yer alıyor. Ayrıca disiplinler arası öğrenmeyi temel hedef alan Yakın Doğu İlkokulunda Kodlama ve Robotik okuryazarlığı dersleri ile de öğrenciler özgün projeler geliştirecek.Yabancı dilde yakaladığı nitelikli eğitim başarısı ile Yakın Doğu Koleji, her öğrencinin hayali olan yurt dışında öğrenim görmenin kapılarını açıyor. İngilizceyi anadil seviyesinde öğrenen Yakın Doğu Koleji öğrencileri, üçüncü dil olarak da Fransızca veya Almancadan birini seçebiliyor.Yabancı dilde uygulanan müfredatları Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi tarafından akredite edilen Yakın Doğu Koleji, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan Uluslararası Cambridge ve Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin müfredatlarını takip ediyor. İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Gazimağusalı öğrencilerine yurt dışında okumanın kapıları açılacak. Yakın Doğu Koleji’nde öğrenciler dünyada birçok üniversiteye başvuru yapılmasını sağlayan GCE ve IGCSE programlarına ilave olarak tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da hazırlanacak.Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’nde öğrenci olmanın ayrıcalığını Gazimağusa bölgesine taşımanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yakın Doğu Yeniboğaziçi Müdürü Sait Baki, yeni eğitim ve öğretim yılına 400 yeni öğrenci ile heyecan ve gururla başladıklarını ifade etti. Sait Baki, “Yenilikçi eğitim modelimizi eksiksiz uygulayabileceğimiz tam donanımlı bir kampüse sahibiz. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, pandemi sürecinin gerektirdiği tüm hijyen kuralları da gözetilerek, eksiksiz bir şekilde eğitim vermeye başladı” dedi.Baki, akıllı sınıflar, fen-bilimleri, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları ile öğrencilerine yaşayarak öğrenme olanağı sunduklarını sözlerine ekledi.Cambridge Üniversitesi işbirliği ile uygulanan çift dilli eğitim müfredatı ile mezun olan her öğrencinin bir yabancı dili ana dili gibi konuşabileceğini vurgulayan Baki, İngilizce’nin yanı sıra Fransızca eğitim verdiklerini hatırlattı. Sait Baki, “Dünyada birçok üniversiteye başvuru yapılmasını sağlayan GCE ve IGCSE programlarına ilave olarak tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da öğrencilerimizi hazırlıyoruz” dedi.Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokul Müdürü Cemal Gamar ise çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ilkelerini benimseyen eğitim modelleri ile öğrencilerine geleceğin eğitim ortamını sunduklarını dile getirdi. Gamar, Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri İngilizce olarak işleneceğini söyledi. Cemal Gamar, “Öğrencilerimize sunduğumuz akademik olanakların yanı sora mindfullnes çalışmaları, değerler eğitimi, sanat ve bilim atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile her öğrencimizi sosyal olarak da birer dünya vatandaşına dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Yakın Doğu Okul Öncesi Sorumlu Müdür Yardımcısı Beyza Kılınç ise, ilk eğitim yıllarına öğrencileri ile buluşmanın coşkusu ile başladıklarını dile getirerek, okul öncesinde özellikle yabancı dil eğitiminde büyük bir fark yaratacaklarını söyledi. Derslerin eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce anlatılacağını söyleyen Beyza Kılınç, Fransızca’nın da ikinci yabancı dil olarak öğretileceğini vurguladı. Kılınç, okul öncesi eğitimde öğrencilerin okula uyum dönemini hızlı bir şekilde atlatarak sosyalleşecekleri bir okul ortamı hazırladıklarını söyleyerek, “Çocuklarımızın gelecek eğitim hayatlarına da yansıyacak şekilde, merak eden, soran ve cevap arayan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz” dedi.