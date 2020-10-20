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UBP’de başkanlık yarışı başladı bile

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Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında UBP Genel başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında partide kimin başkan olacağı konusunda çalışmaların başladığı bildiriliyor.

UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
 
Seçimin sona ermesinin hemen ertesinde özellikle partinin üst yönetiminde bulunan bazı partililer ve örgütlerden bazı isimler üzerinde başkanlığa aday olması yönünde baskı yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Bize ulaşan bilgilere göre, UBP Genel Başkanlığı için başta Lefkoşa ilçesinde Hasan Taçoy ile Faiz Sucuoğlu’na, İskele İlçesinde Nazım Çavuşoğlu’na ve Mağusa ilçesinde ise Sunat Atun’a başkanlık için partililerden baskı yapıldığı iddia edilmekte. Bu arada Girne bölgesi milletvekili Ünal Üstel’in de adaylık için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında bulunmakta.
 
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