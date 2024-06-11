Velilerin kayıt savaşı

Özel okulların fahiş fiyat artışları nedeniyle devlet okullarına olan talep arttı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, önceki geceyi okulun önünde geçirdi

2024-2025 Öğretim Yılı İlkokul kayıt dönemi bu yıl maratonla başladı. Yetersiz okul sayısı nedeniyle aileler çocuklarını yerleştirecek okul bulmakta zorlanırken, bir kısım veli de kayıt yaptıracağı okulun önünde kayıt gününden bir gece önce sıraya girdi.

Özel okullardaki yüksek fiyat artışları, birçok veliyi devlet okullarına yönlendirdi. Bu nedenle Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi okullarda kayıt yoğunluğu yaşandı. Veliler, çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için uzun kuyruklarda beklemeyi göze aldı.

Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, önceki geceyi okulun önünde geçirdi.

Veliler, en temel anayasal hak olan; eğitim hakkı için okulun önünde sabaha kadar nöbet tuttu, çocuklarını okula kaydettirebilmek için gün doğmadan sıraya girdi.

Dün sabaha yakın saat 03.40'da okulun önüne gelen bir veli, 24. sırada olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Orhun Karagözlü'nün yaptığı paylaşım ise şaşkınlık yarattı. Karagözlü, "Torunumu Suat Günsel Devlet İlkokulu’na yazdırmaya geldim. Saat sabahın 03.40’ı… 24’üncü sırayı aldım, fena değil…" dedi.

