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Tatar: “Final Üniversitesi, KKTC’nin önemli üniversiteleri arasına girmiştir”

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Tatar: “Final Üniversitesi, KKTC’nin önemli üniversiteleri arasına girmiştir”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Final Üniversitesi 2022-2023 öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 4 yıldır mezun veren üniversitenin KKTC’nin önemli üniversiteleri arasına girdiğini belirterek başarılarının artarak devam edeceğine inanç belirtti. 
Üniversitenin kuruluşuna katkı koyanlara ve tüm öğretim görevlilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencileri de tebrik ederek başarılar diledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların ülkelerine döndüklerinde burada aldıkları eğitim ile ülkelerine önemli katkılar yapmaları temennisinde bulunarak, “Önümüze çıkan birtakım sınavlar hayat boyu eğitim gerektirmektedir” dedi. Eğitimin mezuniyetle bitmediğine, elde ettiğimiz başarılarla hayat boyu eğitimin sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yapay zeka ve bilimsel gelişmelerle önümüzdeki süreci iyi değerlendirmek gerektiğine değindi.
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