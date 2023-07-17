banner913
banner932
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
16 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
64 0
 
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
39 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
27 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
37 0
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
39 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
28 0
banner964

Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına katıldı

banner476

banner825
Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği toplantısına katıldı
banner960

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin (UAESEB) 9-14 Temmuz tarihlerinde Kazakistan’da yapılan 15’inci Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, toplantıda Memur-Sen’i  Başkan Akın Manga ve Mehmet Usanmaz’ın temsil ettiği bildirildi.

7 karar ve 15 tavsiye kararın toplantı sonuç bildirgesinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, bu kararlar arasında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında, diploma denkliklerinin sağlanması amacıyla ortak eğitim programları ve güncel müfredat çalışmalarının sağlanması kararı olduğu da belirtildi.

Bunun yanında, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde, ‘’Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir konferansın yapılması, Kıbrıs tarihi ve kültürüne yönelik hazırlanacak eserlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

UAESEB Genel Başkanı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, KKTC’nin yanında, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Özbekistan’ın katıldığı duyuruldu. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.