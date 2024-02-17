Tam gün eğitimden memnun olan yok

KTOEÖS’ün tam gün eğitim programı hakkındaki anketine göre paydaşların yüzde 90'ı, okulların fiziksel altyapısının yeni programa uygun olmadığı düşüncesinde Öğrencilerin yüzde 71’i, yeni programın okula yönelik ilgilerini olumsuz yönde etkilediğini belirtirken veliler de, yeni programın, öğrencilerin motivasyonuna katkısı olmadığı görüşünde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda uygulanan “tam gün eğitim programını” değerlendirmek için öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecilerine yönelik hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, paydaşlar, yeni programdan memnun değil…

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin ve bakanlığın sorunlarla ilgili ikinci dönem ara sınavlarına kadar hiçbir adım atmaması durumunda, tam gün eğitim programının yılsonuna kadar tüm okullarda uygulanmaması kararı aldıklarını bildirdi.

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, anket sonuçlarını açıkladı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “tam gün eğitim programı” ortaya konularak, bir dönem boyunca uygulandığını ifade eden Zekai, program hakkında dört farklı gruba yönelik anket düzenlediklerini söyledi. Zekai, grupları; öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecileri olarak sıraladı.

Ankete göre, paydaşların yüzde 90'ının, okulların fiziksel altyapısının yeni programa uygun olmadığını ve ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koyduğunu ifade eden Zekai, öğrencilerin yüzde 71’inin, yeni programın okula yönelik ilgilerini olumsuz yönde etkilediğini belirttiğini söyledi. Anket sonuçlarına göre veliler de, yeni programın, öğrencilerin motivasyonuna katkısı olmadığını, öte yandan öğrencilerin devam/devamsızlığını etkilediğini kaydetti.

Yüzde 80 civarında velinin, yeni programın akademik başarıya etkisini gözlemlemediğini ifade eden Zekai, okul idarecileri ve öğretmenlerin de yüzde 100’e varan oranda böyle bir etki görmediğini belirtti. Adnan Zekai, sonuçlara göre, yeni programın çocukların sosyal duygusal gelişimlerine bir etkisi olmadığını da dile getirdi.

“Okullarda sağlıklı ve hijyen şekilde beslenme alanları oluşturulabildi mi?” sorusuna, öğretmen ve okul idarecilerinin yüzde 100’e yakınının olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Zekai, yüzde 7 civarında ise "kısmi oluşturulduğu" yanıtını aldıklarını belirtti.

Ankete göre, öğle aralarında yüzde 10 oranında öğrencinin çeşitli sebeplerden yemek yemediğini, yüzde 20’sinin okul kantinlerinden ihtiyacını karşıladığını, yüzde 28’sinin dışardan yemek çağırdığını, yüzde 15.7’sinin ise okul dışına çıkarak, yemek ihtiyacını karşıladığını ifade eden Zekai, “Yüzde 50 öğrencimiz kendi sağlığını ve güvenliğini riske atarak aslında beslenme ihtiyacını karşılar durumda” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 62’Sİ BESLENME İHTİYACINI KARŞILARKEN MADDİ OLARAK ZORLANIYOR”

Kantinden beslenme ihtiyacını karşılayan öğrencilerin, yüzde 78.8’inin okul kantinlerindeki yemeklerden memnun olmadığını kaydeden Adnan Zekai, ankete katılan tüm öğrencilerin yüzde 62’sinin ise öğle aralarında beslenme ihtiyacını karşılarken maddi olarak zorlandıklarını belirtti.

Zekai, anket sonuçlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni program çerçevesinde yiyecek desteği sağlamak amacıyla okullara yaptığı katkının "yetersiz olduğunu, adaletsizlik yarattığını ve öğrencileri rencide edici olduğunu" dile getirdi.

“EN ÖNEMLİ SORUN GÜVENLİK”

Ankete katılan velilerin yüzde 51.6’sının birinci dönem uygulanan yeni programın, öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade eden Adnan Zekai, öğretmen, veli ve okul idarecilerine göre en önemli sorununun “güvenlik” olduğunu söyledi.

Yeni programın ankete göre yüzde 82 oranında veliye maddi yük oluşturduğunu kaydeden Zekai, tüm paydaşların, yüzde 90 oranının üzerinde, yeni uygulanan programdan memnun olmadığını söyledi. Zekai, tüm paydaşların ayrıca yeni programın kalıcı bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Tam gün eğitim programıyla ilgili öngördükleri sıkıntıların okullarda yaşandığını ve tüm paydaşları etkilediğini kaydeden KTOEÖS Eğitim Sekreteri Zekai, “Öğrenciler, okullara olan ilgilerini kaybetmiş, öğle aralarında güvenlikleri tehlike altına girmiş, sağlıklı beslenme imkanı bulamamış veya aç kalmışlardır” dedi.

Zekai, ankete göre söz konusu uygulamanın kaldırılması gerektiği görüşünü ifade ederek, Bakanlığa bu yönde çağrı yaptı.

