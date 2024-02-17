“Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz konteynerlere mahkûm edildi”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem: “Çocuklarımız, öğretmenlerimiz risk altındaki binalara ve konteynerlere mahkûm edilmektedir. Ancak ikinci ilahiyat yapımıyla ilgili adımlar atılmaktadır”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, anket sonuçlarının, haftada iki gün tam gün eğitim uygulamasının, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlar, sıkıntılar yarattığını tespit ettiğini belirterek, “uygulamanın, eğitimle, eğitimin niteliğinin artırılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını net olarak ortaya koyduğunu” öne sürdü.

Okul binalarıyla ilgili hala bina performans analiz raporları açıklanmadığını ifade eden Eylem, “Hayati risk olduğu halde bu konuda hala daha doğru düzgün çalışmalar başlatılmamıştır. Halktan toplanan vergiler yol yapımına aktarılmış, çocuklarımız, öğretmenlerimiz risk altındaki binalara ve konteynerlere mahkûm edilmektedir. Ancak ikinci ilahiyat yapımıyla ilgili adımlar atılmaktadır” diye konuştu.

Selma Eylem, “Gelinen noktada eğitimin niteliğinin artırılması hedefiyle, bilimsel, laik temelde ülkenin kendi eğitim sisteminin olması, Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılarak, Türkiye’yle paralel götürülen eğitim sisteminden uzaklaşılması gerektiğini” savundu.

Gerekli bütçe ayrılarak altyapı, donanım sağlanıp, özellikle deprem riskine karşı tüm okullarda eksikliklerin, eksik kadroların tamamlanması, müfredat içerikleriyle bilimsel, laik ve ülkenin ihtiyaçlarına, üretime dayalı bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade eden Eylem, “Bunun hükümet değil devlet politikası haline getirilmesi ile ancak tam gün eğitim söz konusu olabilir” dedi.

Eylem, Sendika Yönetim Kurulu’nun, hükümetin ve bakanlığın söz konusu sorunlarla ilgili ikinci dönem ara sınavlarına yani 25 Mart- 1 Nisan’a kadar hiçbir adım atmaması durumunda, tam gün eğitim programının yılsonuna kadar tüm okullarda uygulanmaması kararı aldığını açıkladı.

