Şubat sonrası yüz yüze eğitim kararı

Eğitim Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ortak toplantısında. 2021 Şubat itibarıyla yüksek öğrenimde ikinci dönemin yüz yüze yapılmasında bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliği oluştu



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önceki gün gerçekleştirdikleri toplantıda okullarla ilgili kararlar aldı.

Yapılan açıklamada, okul içinde yeni bulaşların önüne geçildiği ve öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kaydedildi.

Öte yandan ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildi. Türkiye ve başka ülkelerden yurda girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat 2021 itibarı ile 2’nci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile COVİD 19 risk değerlendirme toplantısında alınan kararları açıkladı.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’yle yapılan COVİD 19 risk değerlendirme toplantısında okullarda alınan tedbirlerle eğitimin devamının uygun bulunduğunu söyledi.

Amcaoğlu, açıklamasında toplantıda alınan karar ve tespitlere de yer verdi.

Buna göre, bazı okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde bulaşın önüne geçildi. Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrenciler belirlendi.

İlköğretim çağındaki çocukların yüksek riskli yaş gurubunda yer almaması, eğitime ara verilmesi durumunda bahse konu çağdaki çocukların yüksek riskli gurupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalabileceği de dikkate alınarak, öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı.

Okul öncesi yaş gurubunda ise seyreltilmiş eğitim yapılabilecek.

Bakan Amcaoğlu, 2021 Şubat itibarıyla yüksek öğrenimde ikinci dönemin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğinin oluştuğu, konunun daha sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce ele alınacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile COVİD 19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirme yapacağını da belirtti.

