Öğrencilerin karantinası için 50 milyon TL

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “İkinci dönemde de online eğitim dersek, yükseköğrenim sektörünün batmasını seyrederiz” dedi ve öğrencilerin ülkeye getirilmesi, tüm karantina masraflarının karşılanması için 50 milyon TL’lik bütçe ayrılacağını bildirdi



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’ye konuştu.

Yükseköğretimi ayağa kaldırmak için şartların zorlanması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “İkinci dönemde de online eğitim dersek, yükseköğrenim sektörünün batmasını seyrederiz” sözleriyle yüz yüze eğitime geçilmesinin önemini vurguladı.

Öğrencilerin ülkeye sağladığı katma değeri işaret eden Amcaoğlu, “82 bin öğrencinin yarısının Türkiye ve dünya ülkelerinden geldiğini bilerek, onlara sağlıklı ve güvenli eğitimi sağlayabileceğimizi ispat etmek zorundayız” dedi.

Amcaoğlu, öğrencileri adaya geri getirmek için ellerinden geleni yaparken, yurtlar tarafındaki sıkıntıları, yurtlara verilmesi gereken katkıları ve yükseköğretimin nasıl ayağa kalkması gerektiğini de tartıştıklarını bildirdi.

"30 BİN ÖĞRENCİYİ GETİRECEĞİZ"

Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında, 30 bin öğrenciyi adaya getirmeyi hedeflediklerini belirten Amcaoğlu, öğrencilerin ülkeye getirilmesi, tüm karantina masraflarının karşılanması için 50 milyon TL’lik bütçe ayrılacağını vurguladı.

Öğrenci dolaşımının önemini vurgulayan Amcaoğlu, adada KKTC vatandaşı 15 bin öğrencinin olduğunu, 30 bin öğrencinin gelmesiyle 45 bin öğrencinin ada içinde dolaşımı sağlayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, küçük ölçekli sektör ve esnafların ayağa kalkması için öğrencilerin adaya gelmesinin şart olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitimin yükseköğretim kalitesi açısından elzem olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Sağlık Bilimleri öğrencisinin uzaktan eğitimle damar yolu açmasını ve mezun olmasını bekleyemezsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin adaya gelebilmesi için ödenek kalemlerinden kaynak yaratmak zorunda olduklarını dile getiren Amcaoğlu, “Sıra Bakanlar Kurulu’nda... Altyapıyı hazırladıktan sonra 1 Mart’tan yüz yüze eğitim kararı alınması için uğraşacağız. Bütün üniversiteler de ona göre pozisyonunu alacak” diyerek, Bakanlar Kurulu kararıyla yüz yüze eğitimin önünün açılacağını söyledi.

"ÖĞRENCİLER İÇİN EK 2 SEFER SAYISI"

Öğrencilerin yoğunlukla gelebileceği noktalardan sefer sayısının arttırılması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, iki sefer daha eklenebileceğini, önümüzdeki birkaç gün içinde uçuşlarla ilgili planlamanın yapılabileceğini işaret etti. Amcaoğlu, Yurtlar Birliği, üniversiteler ve devlet makamlarıyla istişare içinde gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ülkeye öğrenciyi getirmek için tüm aksiyon planını işleyecek şekilde yönetmekle mükellef olduğunu söyleyen Amcaoğlu, üniversitelerin de yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde adeta seferberliğin başladığını söyledi.

