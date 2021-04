Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2 yaşında

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yarın online yayınla yaş gününü kutlayacak. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız” mesajı verdi

KKTC’nin çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ikinci yaşını kutluyor. Bugüne kadar 500 öğrencisiyle onlarca eğitim ve etkinlik gerçekleştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Cumartesi günü tüm çocukların davetli olduğu online yayınla yaş gününü kutlayacak.Çocukların yeteneklerini keşfederek bilim, sanat ve teknoloji ile birleştirilen nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla, 2019’da KKTC’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olarak kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ikinci yaşını kutluyor.Aradan geçen iki yıllık sürede 500 öğrenciye ulaşan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocukların hayatlarında yeni ufuklar açarak kendilerini keşfetmelerini sağlayan onlarca etkinliğe imza attı. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathmetic) eğitim programı uygulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde eğitim programları ve etkinlikler çocuk psikologları ve pedagoglar rehberliğinde farklı yaş gruplarına uygun olarak tasarlanarak yürütülüyor.6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi gruplarında eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bütün olanakları ile çocuklarını üniversite kampüsünde ağırlıyor. Sanat çalışmaları, tasarım, robotik kodlama, mimarlık, sağlık, veterinerlik çalışmaları ve mutfak etkinliklerine kadar oldukça geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını açıyor.“Haftanın Bilim İnsanı” etkinliğiyle her hafta düzenli olarak bir bilim insanını tanıyan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ilham alacakları bilim kahramanlarıyla da tanışmaya devam ediyor. Bugüne kadar aralarında Özlem Türeci, Leonardo Da Vinci, Ali Nesin,Barbara Mcclıntock, Ayşe Tural, Hüseyin Çağlayan, Pisagor, Prof. Dr. Aziz Sancar gibi farklı dönem ve alanlardan bir çok isimden ilham aldılar.Açıldığı günden bu yana devlet okullarında ve SOS Çocuk Köyünde eğitim gören çocuklara yüzde 80 burs olanağı sunan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, pandemi dönemiyle birlikte okullarından ayrı kalan tüm çocuklara her hafta ücretsiz verdiği eğitimlerle sosyalleşmelerine ve eğlenerek öğrenmelerine olanak sağladı.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ikinci yılını üstlendiği dev organizasyonlarla taçlandırmaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Çocuk Konferansı, 21-23 Mayıs tarihlerinde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öncülüğünde KKTC'de yapılacak. Konferansda, Azerbaycan'dan Slovenya'ya, Bulgaristan’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkeden ikiyüze yakın araştırmacı ve akademisyen bir araya gelerek çocuklarla ilgili her alanda yaptıkları çalışmaları paylaşacak.Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecek Mühendislik Kampı ile Türkiye’den ve ülkemizden çocuklar mühendislik ve teknolojinin büyülü dünyasına girecek. Çocukları sanatla buluşturarak hayal güçlerini desteklemek amacıyla başlattığı “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesi de bütün ülke çocuklarına ulaşacak. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin başlattığı “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesi kapsamında, Lefkoşa Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinde yer alan ödüllü ressamların eserleri ile ilgili öğrenciler öykü, şiir ve kompozisyonlar kaleme alacak.Özgüvenli, kendisini keşfetmiş ve geleceğe yön verecek kabiliyetlerle donatılmış bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Geride bıraktığımız iki yılda, 500 çocuğa ulaşarak hayatlarına dokunma şansı yakalamak ve onların kendilerini keşfetme serüvenine ortak olmak bizim için tarif edilmez bir mutluluk oldu” ifadesini kullandı. Eğitim programlarının merkezinde bilim, tehnoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin yer aldığını söyleyen Anna Günsel, “Bu yıl organizasyonunu üstlendiğimiz Dünya Çocuk Konferansı, Mühendislik Kampı ile bütün çocuklarımıza açık olacak öykü ve şiir yarışmasıyla çocukların hayatına dokunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni iki yıl önce büyük önder Atatürk'ün, tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kurduklarını hatırlatan Anna Günsel, bütün dünya çocuklarının bayramını kutlarken, “Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız” sözlerini dile getirdi.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de “Çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirerek, üniversite ve bilimle iç içe; yenilikçi, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine sahip, dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Çocuk dostu kampüsü ve bütün olanakları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Girne Üniversitesi’nin Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne büyük destek verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Meriçli, tüm bu olanakları sağlayan Günsel Ailesi’ne teşekkür ederek “Çocuklarımızı; sanat, tasarım, bilim, robotik kodlama, yapay zeka, sağlık, spor gibi alanlarda doğaya, insana, çevreye saygılı; özgüveni ve iletişim becerileri gelişmiş, yaratıcı ve girişimci, çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.“Her çocuk, geleceği aydınlatacak bir yıldızdır” diyen Prof. Dr. Meriçli, “Çocukların kendi yeteneklerini keşfederek çok daha güçlü bir ışıkla, pırıl pırıl parlamaları, ulusal ve evrensel değerleri içselleştirerek dünyadaki yaşıtlarıyla daha güzel bir dünya yaratmaları, hem ülkelerine hem de dünya insanlarına yararlı, mutlu bireyler olmaları için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Meriçli, 24 Nisan Cumartesi saat 12.30’da çevrimiçi olarak düzenlenerek Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ikinci yıl kutlamasına bütün çocukları ve ebveynleri davet etti.