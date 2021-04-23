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Bafra Gıda’dan öğrencilere 23 Nisan sürprizi

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Bafra Gıda, çocuklara dağıtılması için 3800 adet boyama kitabını teslim etti

Bafra Gıda’dan öğrencilere 23 Nisan sürprizi
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Bafra Gıda 10. Yılı kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapmasamında 23 Nisan için çocuklara dağıtılması için 3800 adet boyama kitabını teslim etti.
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilk defa bayram coşkusunu yaşayacak 1. Sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan Bayram çantası projesi ilköğretim dairesine bağlı 80 okul ve 3.266 öğrencimize ulaştı.
Meltem Akal ve Pembe Düzova’nın hazırladığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun onayladığı projede Bafra Gıda Ltd. çocuklara boya kitabı gönderdi.
Salı günü gerçekleşen basın toplantısında Amcaoğlu 6 bölgeden gelen okul müdürlerine çantaları temsili olarak takdim edip çocuklarımızın bayramını kutladı.
 
 
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