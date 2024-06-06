“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ana dağıtım hatlarına verilen suyun yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Geçitköy Barajından, Çamlıbel Arıtma Tesisine su iletimini sağlayan Geçitköy Terfi İstasyonu çıkışındaki arızanın giderildiği ifade edildi.
Açıklamada, arıza sonrası Geçitköy Terfi İstasyonu pompalarının çalıştırıldığı ve barajdan alınan suyun içme suyu arıtma tesisine basılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Arıtma tesisinden çıkan suyun saat 01.45 itibariyle ana dağıtım hatlarına verilip, yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştığı belirtilen açıklamada, “Meydana gelen teknik arıza giderim süresince anlayış gösterip, sabırla bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.