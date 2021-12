"Okullarda göz göre göre bulaş yaşandı”

KTÖS, son üç ayda ilkokullarının yüzde 90’ında pozitif öğrenci ve yüzde 50’sinde ise pozitif öğretmen vakaları görüldüğünü belirtti ve tedbir alınmaması nedeniyle bazı okullarda göz göre göre bulaş yaşandığını kaydetti





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yüz yüze eğitime devam eden okullarda pandemi yönetimi ile ilgili eksiklikleri tespit edip politikalar geliştirmek amacıyla bir bilimsel çalışma yaptıklarını duyurarak, ivedi olarak alınmasını önerdiği tedbirleri 12 maddede özetledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, son üç ayda ilköğretim okullarının yüzde 90’ında pozitif öğrenci ve yüzde 50’sinde ise pozitif öğretmen vakaları görüldüğü duyurularak, bu sayıların giderek arttığı kaydedildi.

“OKULLARIN SADECE %56’SINDA HER SIRADA BİR ÖĞRENCİ VAR”

Okulların sadece yüzde 56’sında her sırada bir öğrenci olacak şekilde oturma düzeni uygulandığının aktarıldığı açıklamada, bu oranın artırılması için bakanlık tarafından herhangi bir adım atılmadığı savunuldu.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 12 Eylül 2021 tarihinde, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için her okulun pandemi kurulu olması, bulaş olması halinde bu kurulların Sağlık Bakanlığı ile istişare etmesi ve Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemi kurulları ile ilgili rutin toplantılar yapması yönünde karar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Pozitif öğrenci, öğretmen, okul çalışanı veya şoför/refakatçi görülen okullarda pandemi yönetimine baktığımız zaman, pandemi kurullarının işlevsiz kaldığını görmekteyiz. Sağlık ve Eğitim bakanlığı tüm sorumluluğu pandemi kurullarına devretmiş, ancak tedbir almakla ilgili herhangi bir yetki vermemiştir. Alınan her kararın bakanlıklara danışılıp, onaylanması halinde uygulanması gibi hantal bir yöntem izlenmeye çalışılmıştır. Bu da beraberinde geç müdahaleleri getirmiş, bazı okullarımızda göz göre göre bulaş yaşanmıştır” denildi.

Okullarda yeni yıl etkinlikleri yasaklanırken, kumarhane, casino ve otellerde etkinlikler yapılacak olmasının da eleştirildiği açıklamada, “Okullarımızda sosyal mesafe sorunu çözülmemişken, okul taşımacılığı %100 kapasite ile çalışırken, çocuklarımız yan yana otururken, okullara yeni yıl kutlaması ile ilgili yasaklayıcı genelge gönderilmiştir. Sayın Pilli’ye soruyoruz. Okullardaki yeni yıl etkinliklerini yasaklarken yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kumarhane, casino ve otellere özel ayrıcalık sağlayıp vakaları daha da patlatacak ve sonra da faturayı okulları kapatarak eğitime mi keseceksiniz? Hatırlatırız ki okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN TEDBİRLER

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, tedbir alınmaması halinde ipin ucunun kaçacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için ilgili bakanlıklar bazı tedbirleri almaya çağırıldı.

KTÖS’ün 12 maddede sunduğu öneriler şöyle:

“Öğretmen ve yöneticilerden oluşan okul pandemi kurullarına, okulda pozitif vaka görülmesi halinde eğitimin planlanması dahil alınacak tüm tedbirler konusunda karar alma yetkisi verilmesi.

Taşımacılıkla ilgili etkin denetimlerin yapılması.

Sağlık Bakanlığı tarafından okullarla iletişim için personel artırımı yapması, ilçeler bazında pandemi kurulları oluşturulması.

Okullarda genel taramaların artırılması ve rutin olarak her okulda belirli aralıklarla yapılması.

Velilerden istenen PCR/Antijen test sonuçlarının gün aralıklarının artırılması.

Okulöncesi sınıflarda da maske takmanın zorunlu hale getirilmesi.

İlköğretimde de öğrencilerden PCR/Antijen test sonucu istenmesi.

Okullara düzenli bir şekilde hijyen malzemelerinin sağlanması.

Okullara özel servis sağlayan dershane ve etüt gibi yerlerin hem eğitim ortamlarının hem de taşımacılıklarının denetlenmesi.

Tüm ailenin temaslı veya pozitif olması durumunda evlere hizmet götürebilecek ekipler oluşturulması.

Özel eğitim okullarıyla ilgili ihtiyaçlarına göre ayrı kararlar alınması.

Okulların fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi. Sınıftaki vaka/temaslı yoğunluğuna göre Hibrit eğitimin uygulanmaya konulması ve her okulda tekli sıra düzenine geçilmesi.”