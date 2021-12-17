Dağyolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu isyan etti: “Üç tane düzgün Muhtar bu ülkeyi güllük gülistanlık eder. Ayıptır günahtır artık yeter”



Dağyolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, halkın çok zor günlerden geçtiğine vurgu yaparak, vekil adaylarının boş vaatlerde bulunduğuna vurgu yaptı.

Dağyolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından isyan etti.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili arkadaşlar; bir süredir sosyal medyada bir şey yazmayım dedim ama dayanamadım yazacam ben bir köy muhtarı olarak insanımızın evini geçindirmekte ne zorluk ve sıkıntılar içinde olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Şöyle bir baktım da Memlekette yoldan geçen vekil adayı olmuş şunu yapacaklar bunu yapacaklar diye gabak doğrarlar yine bunların peşinde menfaat kollayan ve böyle zamanlarda boy gösteren bir sürü yalaka ve yüzsüzler ordusu sanki memlekette her şey güllük gülistanlıkmış havasıyla har vurup harman savurmalar aldı başını gidiyor. Çekilin be bir kenara düşün artık bu cefakar insanların yakasından. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın diyorum yemin ederim üç tane düzgün Muhtar bu ülkeyi güllük gülistanlık eder Ayıptır günahtır artık yeter...Haaaa Tabii ki gerçekten bu ülke için çıkarsız uğraş verip insanımızın yanında olanları parti gözetmeksizin tenzih ediyorum bunu da söylemiş olayım kimse da kusura bakmasın artık burnunuza geldi."



