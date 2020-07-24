“Öğrenci Dostu Ada Projesi” hayata geçiyor

Bir devlet projesi olan Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında adada öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor. Projeyle, yurt dışında öğrenim gören KKTC’li öğrenciler ve KKTC’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da amaçlanıyor

KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanmasının amaçlandığı “Öğrenci Dostu Ada Projesi” protokol imza töreni, bugün gerçekleştirildi.

Bir devlet projesi olan Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında adada öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor.

Projeyle, yurt dışında öğrenim gören KKTC’li öğrenciler ve KKTC’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da amaçlanıyor.

Projenin önemli adımlarından bir olan kart ve indirim sistemi için Kooperatif Merkez Bankası ile bir süredir yapılan çalışmalar bugün sonuçlandı ve bu konuda protokol imzalandı.

Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 2020-2021 Öğretim Yılı’nda KKTC üniversitelerine yeni kayıt yapacak ve bu kartı alacak tüm öğrencilere devlet tarafından karta yüklenmiş olarak 500’er TL’lik yardım da sağlanacak.

Protokolün imzalanmasından sonra verilen aranın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile üniversite rektörleri, “Yükseköğrenimde Güz Dönemi Planlaması ve Öğrenci Dostu Ada Projesi” konulu toplantı yaptı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası yetkilileri de katıldı.

Öğrenci Dostu Ada Projesi’ne ilişkin protokol imza töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: “KARTI ALAN TÜM ÖĞRENCİLERE 500 TL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün ülkedeki üniversitelerin rektörleriyle güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini kaydederek, KKTC’de yıllardır turizm ve yükseköğrenimin lokomotif sektör kabul edildiğini ve bu sektörlerin kendi kaderine terk edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti.

Yıllar içerisinde atılan adımlarla bu sektörlerin belli noktalara taşındığını ifade eden Çavuşoğlu, bu yıl meydana gelen kriz nedeniyle tüm sektörlerin büyük uğraşlar verdiğini vurguladı. Çavuşoğlu, yükseköğrenimin dünyaya hizmet eden ve KKTC’nin ambargolarını kıran bir alan olduğunu hatırlatarak, 2010’da görevde olduğu dönemde de 45 bin civarında öğrenci olduğunu ancak her yıl bu sayının bin düştüğünü bu nedenle bir dizi çalışma ve ortak projeyle sorunları çözdüklerini ve 5 bin civarında artan öğrenci sayılarıyla 60 bin olan hedeflerini aştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, sonradan konulan 100 bin hedefine yaklaşmaya başladıkları sırada sayılarda yeniden bir düşüş yaşanmaya başladığını, çoğalan öğrenci sayısıyla birlikte üniversite adası konseptinde üniversitelerin ekonomik kalkınmaya da katkı sağladığını belirtti.

“HAKSIZ ALGIYLA MÜCADELE ETMEK İÇİN BİRLEŞİP ÇALIŞTIĞIMIZI SÖYLEYEMEM”

“Gerçekleri de konuşmak lazım. Maalesef yurt dışında ülkemizle ilgili haksız algı oluşturuldu, bununla mücadele etmek için birleşmek, Kıbrıs üniversiteleri olarak gücümüzü ortaya koyup engelleri aşmak anlamında çalışma yaptığımızı söyleyemem” diyen Çavuşoğlu, yeniden göreve geldiği dönemde tekrardan üniversitelerin sorunlarını çözmek için YÖDAK ve diğer ilgili kurumlarla çalışarak YÖK ve diğer konularla ilgili sorunları çözme yoluna gittiklerini ifade etti.

“’ÜNİVERSİTE ADASI KIBRIS’ YERİNE ‘ÖĞRENCİ DOSTU ADA’”

Geçen yıllardaki kayıpları minimize etmek için uğraşırlarken, pandeminin ortaya çıkmasıyla, salgın riski, seyahat sınırlamaları ve ekonomik kayıpların etkisiyle öğrencilerin geliş gidişiyle ilgili sıkıntıların baş gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, sonrasında bir araya gelerek, YÖK’ten ve diğer kurumlardan taleplerini ilettiklerini ancak kendilerinin de neler yapabileceğini konuşarak, ‘üniversite adası Kıbrıs’ konseptinden vazgeçerek, yanlış algının da ortadan kaldırılması amacıyla “Öğrenci Dostu Ada” konseptine geçerek tüm sektörlerle birlikte adım atmaya karar verdiklerin vurguladı.

Sektörlerle temas ederek destek talep ettiklerini, ancak birçok adımın beklentilerinden yavaş ilerlediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sağ olsun her zaman halkının yanında olan Kooperatif Bankası, ‘Öğrenci Dostu Ada’ konseptine dahil olarak Öğrenci Dostu Ada Kart’ını hayata geçirmek için adım attı” dedi.

Bugün imzalanacak protokolle bu kartların üretimine geçileceğini dile getiren Çavuşoğlu, kartın üretilmesiyle, üniversitelerin, marketlerin, emlakçıların, giyim, konfeksiyon bu karta öğrenciler için ne verebileceğini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

“Konuşmak kolay icraat yapmak emek ister” diyen Çavuşoğlu, bu dönemde halkın refahını yüksekte tutmak sorumluluğunda olan kişiler olarak karta devlet tarafından da yapılması gerekenleri söylemek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, hükümet olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını çünkü başarılı bir yükseköğrenim dönemi geçirmek hem de 100 bin öğrenci hedefini geçerek yeni hedefler belirlemek için uğraştıklarını ifade etti.

“Devlet-üniversite birleşmesi gelecek hedefleri için olmazsa olmazımızdır” diyen Bakan Çavuşoğlu, bilim için tatlı rekabetlerin haricindeki ekonomik rekabetlerin bir tarafa konarak ortak hedef için mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA KONSEPTİYLE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK”

Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada” konseptiyle yeni bir dönem açılacağını ifade ederek, dijital ortamda ortak tanıtım maksatlı projenin de finansmanını sağlayacaklarını belirtti.

“Maliye Bakanı’nın iznini de almadık ancak, ülkeye bağlılığına inancımdan onun adına da böyle bir söz vermek istedim” diyen Çavuşoğlu, bu konuda yürünecek yolun hâlâ çok uzun olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 2020-2021 öğretim yılının nasıl şekilleneceğiyle ilgili de gün içinde yapılacak toplantıda da rektörlerle, güz dönemiyle ilgili çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Bu projede emeği geçenlere ve pandemi döneminde öğrencilere sahip çıkanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, bakanlık olarak da 8 bin öğrenciye gıda yardımı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, protokolün imzalanmasının ardından yeniden kürsüye çıkarak, “2020-2021 yılında yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere bu kartı almaları halinde 500 TL yüklemiş olacağız” dedi.

ATAMAN: “SUNULACAK HİZMETLER ÖĞRENCİLERİN ADADAKİ YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK”

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, böyle bir projede devletin yanında hizmet sağlayan bir banka olarak yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kurum olarak her zaman, çağı yakalamak ve yeni uygulamalar başlatma adına öncü ve örnek çalışmalara da imza attıklarını vurguladı.

Ataman, ülkenin ilk yerel bankası olarak başlattıkları elektronik bankacılık uygulamalarına bugün de birçok özellik barındıracak Öğrenci Dostu Ada Kart uygulamasını kullanıma sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci kartı ve uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübeleriyle bu projede yer alacaklarını ifade eden Ataman, ödeme sistemlerinde bu yeni uygulamayla daha geniş kitlelere, devletin ve bankanın hizmetlerini sunma şansına sahip olacaklarını belirtti.

Ataman, Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında sunulacak hizmetlerin öğrencilerin adadaki yaşamını kolaylaştıracağını ifade ederek, bu yeni uygulamayla öğrencilere, alışverişlerde indirim, dünyanın her yerinden para çekebilme ve kendi aralarında ücretsiz para transferi gibi kolaylıklara kavuşacağını söyledi.

Ataman, bu uygulamada bir sınır olmayacağını, önümüzdeki günlerde projelendirecekleri birçok farklı hizmeti de Öğrenci Dostu Ada uygulamasına ekleyeceklerini belirtti.

PİLLİ: “1 EYLÜL’DEN İTİBAREN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TEK PCR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli öğrencilerin ülke için hem ekonomik hem de ülkenin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu kaydetti ve öğrencilere KKTC’de kaldıkları süre zarfında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’de Covid 19 salgınıyla ilgili hükümet yetkilileri, sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması neticesinde iyi bir dönem geçirildiğini, bu başarıyı tüm dünya ülkelerinin kabul ettiğini ifade eden Pilli, KKTC’nin sağlık yönünden dünya sağlık literatürüne geçtiğini söyledi.

Halk sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Bakan Pilli, eskiye nazaran sağlık hususunda daha güçlü olduklarını ve KKTC’nin güvenilir bir ülke olduğunu söyledi.

Öğrencilerin rahatlıkla KKTC’ye gelebileceğini kaydeden Pilli, güvenli ülke imajını silmemek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’de okuyan öğrencilere her türlü sağlık hizmetini verdiklerini, PCR yapıldığı zaman ücret talep edilmediğini belirten Pilli, bunu sürdüreceklerini ifade etti.

“HİÇBİR ÖĞRENCİ VİRÜSE YAKALANMADI”

Bugüne kadar adadaki hiçbir öğrencinin Covid-19’a yakalanmadığını kaydeden Pilli, herhangi bir öğrencinin hastalanması durumunda, en iyi tedavinin ücretsiz şekilde verileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Eylül’den itibaren KKTC’ye gelecek öğrencilere havaalanında tek PCR yapılacağını, ücretsiz olarak yapılacak PCR sonucu çıkana kadar da öğrencilerin üniversitenin sağlayacağı yurtlarda karantina altında tutulacağını açıkladı.

AMCAOĞLU: “EĞİTİME YATIRIM HER ZAMAN MÜBAHTIR”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Öğrenci Dostu Ada projesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Çok kurnaz bir Eğitim Bakanımız var, eğitime katkı yapacağımızı bildiğinden tek kelime söyleme şansı bırakmadan, atılacak adımlara destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

Pandemi döneminde de burs alan hatta burs alamayacak kriterlerdeki öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılara da ortak olduklarını, çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Amcaoğlu, 2 bin 500 kişiye bütçenin 50 milyonluk ödeme kaleminden ödeme yapıldığını kaydetti.

Yurt dışındaki öğrencilere de pandemi döneminde katkı yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Eğitime yatırım her zaman mübahtır” dedi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda atılacak her adıma katkı sağlayacağını vurguladı.

TATAR: “KART HİZMETİNE DEVLETİN 5 MİLYON TL’LİK KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, bugün basında “pandemi artıyor” şeklinde haberlere yer verildiğini, KKTC’deki ortamı olduğundan kötü göstermenin iyi neticeler vermeyeceğini, bu konuda basına büyük görev düştüğünü kaydetti. Tatar, kendilerini yüzde yüz izole ederek, üniversiteleri öğrenci akışı olmadan yaşatabilmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

“POLİSLER İZOLE OLMASI GEREKENLERE MÜDAHALE ETSİN”

Tatar, polislere çağrıda bulundu ve devletin aldığı tedbirlere meydan okuyarak yurt dışında gelen ve kendini izole etmesi gerekirken dışarda gezenlere müdahale etmelerini, gereğini yapmalarını istedi.

Ortada bir başarı olduğunu ve yeniden vakaların yaygınlaşmasını istemedekilerini vurgulayan Başbakan Tatar, kontrol ve kurallara uymanın önemine işaret etti.

KKTC’nin güvenli olduğu yönünde dünyaya mesaj vermenin hem öğrenci akışının sağlanabilmesi hem de aralarında turizmin de bulunduğu çeşitli sektörler için gerekli olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Bunlar büyük ekonomik olaylardır” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANIYORUZ”

Olağanüstü şartlardan geçtiklerini ancak çok tedbirler aldıklarını, Maliye Bakanlığı’nın da iyi çalıştığını ve gelir kayıplarının beklenenden az olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, TC’nin de desteğiyle yavaş yavaş toparlanıyor olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin bazı üniversite kentlerine göre KKTC’nin öğrenciler için biraz pahalı olduğunun söylendiğini kaydeden Başbakan Tatar, bütün bunların kontrol edilmesiyle “Ada Dostu Kart” projesinin de katkılarıyla öğrenci akışının daha ileri bir noktaya taşınabileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, genel anlamda KKTC’ye gelen öğrencilere sahip çıkılması, öğrencilerin istismar edilmemesini istedi ve kartın da fiyatların daha tatmin edici bir seviyede tutulmasına katkı yapacağını belirtti.

Kooperatif Merkez Bankası tarafından sunulan bu kartın hizmetine devletin yılda 5 milyon TL’lik bir katkı sağlamasının beklendiğini de açıklayan Tatar, Maliye Bakanlığı’nın yapıp önüne getireceği bu konuyla ilgili çalışmayı onaylayacağını vurguladı.

Başbakan, diğer bankalar da öğrencilere yönelik benzer kartlar ve projelerle ortaya çıkarlarsa onların da bu imkandan yararlanabileceğini ekledi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman tarafından YÖDAK Başkan Vekili Mehmet Hasgüler, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar’ın şahitliğinde “Öğrenci Dostu Ada Projesi Protokolü” imzalandı. Protokole Başbakan Ersin tatar da Onursal Başkan olarak imza koydu.