KTOEÖS: “Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin gerçek sorunlarına çözüm üretmeli”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sendika binasında, “Bakanlığın Eylülde Okulları Açmaya Niyeti Yoktur” başlıklı basın toplantısı düzenledi. Sendika yetkilileri, nakil takvimi, depreme dayanıklı olmayan okullar, artan öğrenci sayısı ve Türkçe bilmeyen öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimi gözden çıkardığını, yeni eğitim yılında okulların açılmasıyla ilgili derdi olmadığını” ileri sürerek, “Öğretmenler Yasasının tepkilere ve önerilere rağmen dayatmayla kaos yaratılarak, Meclis’ten geçirildiğini” savundu.

Daha sonra sendika ile bakanlık arasındaki görüşmede bir mutabakata varıldığını ve imzalanan mutabakat metni ile eğitim yılının sonlandırıldığını hatırlatan Eylem, mutabakat uyarınca nakil çalışmaları ve diğer maddeler üzerinde çalışmak için anlaşıldığını söyledi.

“Ancak bakanlığın özellikle nakil takvimlemesiyle ilgili ihtiyaçların birlikte çalışılıp, belirlenmesine rağmen süreci sabote ettiğini” iddia eden Eylem, bunun yeni eğitim yılının eksik öğretmenle açılmasına neden olacağını kaydetti. Bu konuda ne düşünüldüğünü soran Eylem, “Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilecek öğretmenlerle mi, görevlendirmelerle mi açılacaktır öğretim yılı?” diye sordu.

Eğitimde birçok sorun olduğunu, depreme dayanıklı olmayan okulların, özellikle 5 okulun yeni eğitim yılında ne olacağının belli olmadığını ifade eden Eylem, okulların risk analizlerinin sonuçlarının paylaşılmadığını kaydetti.

Özel okullardan, devlet okullarına geçiş ve artan nüfusla da okullarda öğrenci sayısında artış öngörüldüğüne işaret eden Eylem, bu konudaki çözümün de toplumla paylaşılmasını istedi.

“Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısında da artış söz konusu olduğunu, ancak bakanlık tarafından çözüm üreten bir yaklaşım görmediklerini” savunan Selma Eylem, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve Disiplin Tüzüğü hakkında da herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

“Yeni öğretim yılında eğitimi kaos beklemektedir” diyen Eylem, “bakanlığın hasım hane tavırlardan vazgeçmesi, eğitimin gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini” kaydetti. KTOEÖS Başkanı Eylem, düşmanca tavrın eğitime yarar sağlamadığını, aksine zarar verdiğini söyledi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, hazırlanan açıklamayı okudu.

“Milli Eğitim Bakanı’nın sürekli kamuoyunu yanılttığını” öne süren Gökçebel, “Muhtemelen eylül diye bir gündemi, öngörüsü yoktur” iddiasında bulundu. “Okulların açılmaması üzerine bir politika geliştirildiğini” savunan Gökçebel, “Bu bizi üzmektedir” dedi.

Öğretmenler Yasası’nın Meclis’ten geçmesinin ardından KTOEÖS ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 5 başlıkta mutabakat metni imzalandığına değinen Gökçebel, “Eğitim Bakanı’nın bu konuda gereğini yapmadığını” ileri sürdü.

Yeni akademik takvime uyulmadığını, yer değiştirme (nakil) işlemlerinin yapılmadığını kaydeden Gökçebel, “grev kesintilerinin, Sayıştay ve Savcılık görüşleri de alınarak, düzeltilmesi gerekirken, aynı kesintilerin haziran ayı maaşlarında da yapılmak için düğmeye basıldığını” savundu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında çözülmesini talep ettikleri sıkıntıları paylaşan Gökçebel, yıkılma tehlikesi olan 5 okulun yeni eğitim yılına başlamayacak durumda olduğunu söyledi. Onlarca okulun riskli kategoride bulunduğunu dile getiren Gökçebel, en kısa zamanda okullara ileri tetkik yapılması gerektiğini kaydetti.

Okulların fiziki yapılarının günün ihtiyacına cevap verecek şekilde altyapı sorunları ve okul ihtiyaçlarının giderilmesi için herhangi çalışma yapılmadığını savunan Gökçebel, okullardaki, hijyen, sağlık, beslenme, iç ve dış güvenlik gibi birçok sorunun görmezden gelinerek, eğitimin kangrenleşmiş bir şekilde sürdürülmeye çalışıldığını söyledi.

Müfredatlar ve eğitimde nitelik konusunda geriye gidildiğini belirten Gökçebel, birbirini tamamlamayan ve bütünlüğü yitirilen müfredatlar nedeniyle mezun öğrencilerin yükseköğrenimde zorluk çektiğini ifade etti.

Ülke ihtiyaçlarına ve insanına hitap etmeyen kitap ve kaynakların revize edilmesi gerektiğini kaydeden Gökçebel, eğitim sisteminin, ezbercilikten çıkarılarak, bilime dayalı, müfredatla çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, eleştirebilen, sorgulayabilen, meraklı, yaratıcı aktif bireyler yetiştirme gailesi taşıması gerektiğini belirtti.

“Türkiye’den yüzlerce öğretmen getirilerek, ülkedeki işsiz öğretmenlerin göçe zorlandığını” öne süren Tahir Gökçebel, kalabalık okullar, sınıflar yaratıldığını ifade etti. Olmayan okul bütçeleri ile okulların çaresiz bırakıldığını ifade eden Gökçebel, “öğrencilerin, plansız, sağlıksız kantinlere mahkum edildiğini” savundu.

“Özel ve yabancı öğrencilerin desteklenmediğini” ileri süren Tahir Gökçebel, “Sürekli Bakanlar Kurulu’nun geçirdiği öğrenciler, Türkçe bilmeyen öğrencilerle sınıf ortamı bozulmuştur” dedi. Gökçebel, tüzükler ve yasaların da güncellenmediği eleştirisinde bulundu.

“Özel okulların ücretlerine bakanlığın neden seyirci kaldığını” soran Gökçebel, nitelikli, bilimsel, ücretsiz kamusal eğitim için mücadeleden yılmayacaklarını kaydetti.

“Eylülde bizi ciddi bir kaos bizi bekliyor” diyen Gökçebel, öğrencilerin, okullara bir gün öğleden sonra bile gidemediği bir dönemde “tam gün eğitime geçileceği” söylemini eleştirdi.

Sendika açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile KTOEÖS arasındaki mutabakat metni maddelerini de paylaştı.