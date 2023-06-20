İsrail’in Güney’den elektrik alması gündemde

Rum Enerji Bakanı Papanastasiu, İsrail’in iç piyasasındaki enerji eksikliği sebebiyle Güney Kıbrıs’tan elektrik alabileceğini söyledi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, İsrail’in iç piyasasındaki enerji eksikliği sebebiyle Güney Kıbrıs’tan elektrik alma ihtimalinden söz etti.

Güney’de yayıkmlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, İsrail’in iç piyasasındaki enerji eksikliği sebebiyle Güney Kıbrıs’tan elektrik alma ihtimalinden söz ettiğini yazdılar.

Gazete: “Yeni Enerji ‘İfşası’ – Enerji Bakanı’nın Öncekilerden Farklı Açıklaması” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun, İsrail’in Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi alması olasılığından söz ederek “yine olasılıklara dayanan yeni bir ifşada bulunduğunu” yazdı.

Habere göre Papanastasiu, önceki gün bir etkinlik sonrası yaptığı konuşmada; İsrail’in önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisi ihtiyacında artış yaşanacağı değerlendirmesi temelinde Güney Kıbrıs’ı “olası bir elektrik enerjisi üreticisi olarak görmesi sebebiyle Kıbrıs’a elektrik bağlantısı kurmayı istediğini” iddia etti.

İsrail’in ileriki yıllarda 4 ila 5 GW elektrik enerjisi eksikliği yaşayacağının düşünüldüğünü ve İsrail’in farklı kaynaklardan elektrik enerjisi elde etme niyetinde olduğunu öne süren Papanastasiu, İsrail’le görüştüğü öncelikli konulardan birinin de bu olduğunu ifade etti.

Papanastasiu, İsrail’in Güney Kıbrıs’ın bir elektrik üreticisi konumuna geleceğini öngördüğünü savundu ve tıpkı doğal gaz konusu gibi bu konunun da İsrail’le ele alındığını vurguladı.

İsrail’in teknik komiteler oluşturacağını, bu teknik komitelerin çalışmalarına temmuz ayında başlamalarının beklendiğini ve takvimin İsrail’le istişareler sonrasında kararlaştırılacağını öne süren Papanastasiu; “İsrail acele ediyor bu yüzden çözümler çok hızlı bir şekilde bulunmalı” şeklinde konuştu.

Papanastasiu, bu komitelerde yer alacak uygun insanları bulmaya çalıştıklarını da belirtti.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Elektrik İhracatı İhtimali” başlığı altında verirken, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun önceki gün yaptığı açıklamalarda, cumartesi günü gazetede yayımlanan haberi doğrulamış olduğunu yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun önceki günkü açıklamasıyla, İsrail’in “Euroasia Interconnector” projesinin uygulanmasının ileri götürülmesi ve hızlandırılmasını istediği yönündeki haberleri doğruladığını belirtti.

Habere göre Papanastasiu önceki günkü açıklamasında, “Kıbrıs’ta her zaman için ‘Gas to Power’ projesinden söz edilmekte olduğunu belirterek “yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini de ihraç edebileceklerini” iddia etti.

Papanastasiu, “şebeke kaldırmadığı için reddettikleri yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen elektriğin de olduğunu ve bu enerjiyi de ihraç edebileceklerini” belirtirken İsrail’in “Euroasia Interconnector” projenin hızlandırılmasını istediğini, bu sebepten ötürü de teknik komitelerin kurulacağını vurguladı.

