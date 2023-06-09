Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı

Orta dereceli okullarda öğrenim gören 27 bini aşkın öğrenci yıl sonu karnelerini aldı. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başladı

Orta dereceli okullarda karneler dün dağıtıldı, yaz tatili başladı.Geçen yıl eylül ayında başlayan ders yılı, bütünleme ve sorumluluk sınavları haricinde tamamlanmış oldu.27 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü orta dereceli okullarda dün sabah, hem karne alan öğrenciler hem de karneleri dağıtan öğretmenler, heyecanlı anlar yaşadı. Öğrenciler, bir yıllık çalışmalarının sonucunu, yıl sonu karnelerine yansıyan puanlar ve değerlendirmelerle aldı.Karne notları iyi olan öğrenciler sevinçle yaz tatiline başlarken, düşük notları olanlar önümüzdeki günlerde yapılacak bütünleme ve sorumluluk sınavlarında daha iyi notlar almak için çalışacak.KKTC’de 2022-23 Öğretim Yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37’si kamu, 12’si özel okul olmak üzere toplam 49 orta dereceli okulda yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim gördü.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda ise yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci var.Bu okullarda 2 bin 400 öğretmen görev yapıyor.