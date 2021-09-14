Hem heyecan hem endişe

Yüz yüze eğitim heyecanla başladı ancak azalmayan vaka sayıları, endişeyi de beraberinde getirdi

Uzun süredir kapalı olan okullar pandemi gölgesinde dün açıldı. Binlerce öğrenci yeniden yüz yüze eğitime başladı. İlk gün heyecanı ile okula koşan çocukların yanı sıra veliler de en az çocuklar kadar heyecanlıydı2021-2022 eğitim-öğretim yılı dün başladı. İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda dün sabah ilk ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 24 bin öğrenci maske- mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti. Yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından sağlık önlemleri çerçevesinde dün yüz yüze eğitime yeniden başlandı.İlk gün heyecanı ile okula koşan çocukların yanı sıra velilerin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu gözlemlendi.Şehit Ertuğrul İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu, sınıflardaki kalabalık nüfuslardan dolayı seyreltilmiş eğitim ile yeni yıla başlayan okullardan oldu.Okula gelen öğrenciler sınıflara teker teker alınırken, çocuklar dışında kimse okul bahçesine alınmadı. Aileler, çocuklarını bahçe kapısından görevli öğretmenlere teslim etti. Birçok öğretmenin çocukların sınıfa yerleştirilmesinde görevli olduğu dikkat çekti.Özellikle yeni başlayan küçük öğrencileri yönlendirmesi için birçok öğretmen okulda görev aldı.Ders zili çalmasına rağmen özellikle çocuğu ilkokula yeni başlayan bazı veliler kapı önünde beklemeyi tercih etti.Okullara girişte de her okula göre farklı uygulamalar dikkat çekti. Kimi okulda öğrenciler bahçeden içeriye alınmadan sıcaklık ölçümü yapılırken kimilerinde çocukların eline sadece dezenfektan sıkıldı.Okulun ilk gününde okunan İstiklal Marşı ve Andımız, kimi okullarda her sınıfta ayrı ayrı okunurken, kimilerinde ise sosyal mesafe ve maske ile de olsa bahçede okundu.Şehit Ertuğrul İlkokulu, sınıflardaki kalabalık nüfuslardan dolayı seyreltilmiş eğitim ile yeni yıla başlayan okullardan biriydi. Okula gelişlerde ailelerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya özen gösterdiği Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda tüm öğrenci ve aileleri maske taktı.23 Nisan İlkokulu’nda ise okula girişte çocukların ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı.Bu okulda da kapıda duran iki görevli yönlendirme yaptı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık uyarılarda bulundu.Okul içinde de sosyal mesafeye uyulması için yere mavi çizgiler çizildi. Yine bu okulda da öğrenciler dışında kimse okul içerisine alınmadı.İlköğretime bağlı okulların dün, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların da bugün açılmasıyla kamu ve özel okullar dâhil yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönmüş olacak.