banner583
15 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
11 0
 
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
218 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
11 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
37 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
14 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
123 0
banner661

Acil kan aranıyor

banner476

banner666
Acil kan aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ameliyata alınacak olan Sezgin Behcetzade (K-78) için A RH pozitif kan aranıyor.

Kan vermek isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi bünyesindeki kan bankasına Sezgin Behcetzade (K-78) adına kan bağışı yapmaları rica olunur.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.