Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ameliyata alınacak olan Sezgin Behcetzade (K-78) için A RH pozitif kan aranıyor.
Kan vermek isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi bünyesindeki kan bankasına Sezgin Behcetzade (K-78) adına kan bağışı yapmaları rica olunur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.