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GAÜ KKTC Liselerinden mezun öğrencilere % 100 burs veriyor

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 11 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemde, KKTC liselerinden mezun olan ve kayıtları kaçırmış olan öğrencilere de kayıt imkânı verileceğini duyurdu.

GAÜ KKTC Liselerinden mezun öğrencilere % 100 burs veriyor
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GAÜ’den yapılan açıklamada, Pilotaj bölümü haricinde diğer tüm bölümlere yüzde 100 burs imkânı sağlanacağı da belirtildi.
GAÜ'de uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim hazırlıkları ve GAÜ'nün öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgi verilen açıklamada, üniversitenin her iki karara da hazır olduğu ifade edildi.
Şubat ayında yüzyüze eğitime geçilmesi ihtimali bulunduğu ancak bu konuda  Bakanlar Kurulu’nun kararının beklenildiği de belirtildi.

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