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61 kazada 20 kişi yaralandı

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KKTC’de geçtiğimiz hafta 61 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 20 kişi yaralandı.

61 kazada 20 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 61 trafik kazası meydana geldi. 
Bu kazalardan 15’i yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlanırken, 20 kişi de yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5)  olarak açıklandı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 643 bin 750 olurken, bölgelere göre dağılım şöyle: 
“Lefkoşa    : 25, Gazimağusa: 14, Girne: 15, Güzelyurt: 6 ve İskele : 1”

TRAFİK KONTROLLERİ 
Polis tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 578 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 862 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 325 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 23 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 88 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 73 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 25 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 151 diğer trafik suçları”

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