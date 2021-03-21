Eğitimde bir  haftalık ders kesimi yapılacak

Eğitimde bir haftalık ders kesimi yarın başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamasına göre, ülkedeki tüm okullarda yarından itibaren cuma gününe kadar (her iki tarih de dahil) ders kesimi yapılacak.

Bir süredir devam eden online eğitim nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin ekran karşısında yorgun düştüğü gerekçesiyle bir haftalık ders kesimi yapılacağını açıklayan Amcaoğlu, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, ekran karşısında çok yorgun düştü; 22 Mart Pazartesi gününden 26 Mart Cuma gününe kadar, her iki tarih de dahil olmak üzere beş gün dinlenmeleri, motive olmaları ve akabinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü, kaldıkları yerden derslerine devam etmeleri tarafımızca uygun görülmüştür” dedi.

12. SINIFLAR SEYRELTİLMİŞ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK

Öte yandan, 19 Mart Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner de, 29 Mart Pazartesi tarihinden itibaren okulların sadece 12'nci sınıflarının seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağını, diğer sınıfların ise online eğitime devam edeceğini duyurmuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karara göre, 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma günü 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. sınıf öğrencilerine de PCR testi taraması yapılacak.