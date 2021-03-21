Vatandaşa PCR testi işkencesi

Ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından açık sektörlerde çalışanlara yönelik getirilen hafta 1 PCR testi yaptırma zorunluluğu özellikle Lefkoşa bölgesinde işkenceye dönüştü.

Hafta için yoğunluğundan kaçmak için hafta sonu ve özellikle Pazar günü daha sakin olur düşüncesiyle bugün PCR testi yaptırmak için Lefkoşa’daki Fuar Alanı’nda bulunan PCR testi yaptırma merkezinde yine ayni görüntüler ortaya çıkarken, buraya test yaptırmaya giden vatandaşlar adeta isyan ettiler.

Haftalardır ayni sıkışıklık ve karmaşa yaşanmasından bıktıklarını ifade eden vatandaşlar, isyanlarını şöyle dile getirdiler:

“İnsanlardan 7 günde bir PCR testi istersiniz bari organize olun... Pazar tenhadır dedik Lefkoşa Fuar’a PCR yapmaya gittik sıra anayola kadardı. Herkesin özel hastaneye gidip 150 TL verecek durumu yoktur, bunu da mı düşünemezsiniz... Covid-19 olmayan insanları da mı hasta etmek istersiniz? Bunun bile organizasyonunu yapamayıyorsunuz... Çok mu zor bölgelerdeki okullarda birer sınıf açıp dağılım yapmak... İnsanları tek bir bölgeye toplamamak.”



