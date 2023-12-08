Eğitim müfredatında hellim peyniri!

Türkiye’de hazırlanarak basılan ve KKTC’de eğitim müfredatına sokulan 1’inci sınıf hayat bilgisi ders kitabında, hellim; “hellim peyniri” olarak yazıldı

Türkiye’de hazırlanarak basılan ve KKTC’de eğitim müfredatına sokulan tartışmalı kitaplarla ilgili bir skandal hata daha ortaya çıktı…

Kıbrıs kültürüyle bağdaşmayan ifadelerin kullanıldığı kitaplardan bu kez de “hellim” nasibini aldı.

1’inci sınıf hayat bilgisi ders kitabında, hellim; “hellim peyniri” olarak yazıldı.

Söz konusu kitaplarda daha önce de gerici görseller ile bilgiler ve Kıbrıs halk dansları yerine Türkiye’nin bir iline ait halk dansları ekibinin fotoğrafının yerleştirildiği görülmüştü.

“Hellim” ile ilgili hatayı sosyal medyadan duyuran KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bilmiyorsanız, yemeyin” dedi.

Kitaptaki hataya ilişkin görselleri sosyal medya hesabından ilk paylaşan isim olan Funda Görçek Hoşsöz ise “Gerçekten bıktım. Bu kadar teslimiyetçilik, bu kadar iş bilmezlik, bu kadar vurdumduymazlık...” yorumunu yaptı.



