DAÜ Giriş ve Burs Sınavı'na başvurular 31 Mayıs’ta sona eriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Giriş ve Burs Sınavına başvurular 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ'nün, KKTC’li öğrenciler, KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerine, KKTC ve TC’de eğitim veren bir eğitim kurumunda eğitimlerini tamamlayarak mezun olan veya olacak olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştireceği 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı cuma günü sona erecek.

Açıklamada başvuruların yoğun olarak devam ettiği ve öğrencilerin başvurularını 31 Mayıs Cuma günü, saat 23.59’a kadar çevrim içi olarak yapabilecekleri bildirildi.

-Sınav pazar günü

Bu yılki Giriş ve Burs Sınavı, 2 Haziran Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında

Açıklamada, adayların sınav günü en geç saat 10.00’da sınav yerinde hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

Adayların sınav performans sonuçları sınav günü olan 2 Haziran’da açıklanacak. Adayların sonuçlara itirazları 3 Haziran Pazartesi günü, saat 16.00’ya kadar kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları, itiraz kabulünün bitiminden sonra açıklanacak. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Açıklamada, sınav hakkında detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.