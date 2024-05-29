banner913
banner932
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
19 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
16 0
 
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
18 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
67 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
27 0
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
25 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
58 0
banner1032
banner1038

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

banner1020

İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu.

banner974
Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla
banner971

İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.