KTTB: Reçete soruşturmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Sadık Gardiyanoğlu, gerçekleri saptırmayın, şu anda Bakan olarak görev yaptığınız kurum ve yöneticilerin yaptığı yanlışları kabul edin. Doktor ve eczacıların itibarlarına gölge düşürdüğünüz ve özellikle de mağdur ettiğiniz HASTALARIMIZDAN ÖZÜR dileyiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından polise şikayet sonucu sürdürülen “Reçete Soruşturması” kapsamında hekimler ve eczacılar ile birlikte sorumlulukları bulunan tüm Sosyal Sigortalar Daire’si ve bakanlık yetkililerini de kapsayacak şekilde araştırılması gerektiğini defalarca belirttik. Üstelik bu konudaki samimiyetimizi Polis Müdürlüğü’ne, Sayıştay’a ve Hukuk Dairesi’ne başvuruda bulunarak da gösterdik.Çalışma Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun ve Sosyal Sigortalar Müdürü Tahir Serhat’ın önceki açıklamalarından aslında uzun süreden beri reçete ödemelerindeki sorunları farkında olduklarını ve sorunlu gördükleri halde reçeteleri ödemeye devam ettiklerini açıklamışlardır. Ancak tüm bu kuşkulara rağmen ne hekim-daire ne de eczane –daire arasındaki sözleşmenin gerekli maddelerini uygulamamışlar ve gerekli soruşturmayı yapmamışlardır. Bu durum da “Yöneticilerin” ciddi ihmal ve kötü yönetimi şüphesini doğurmaktadır.Sayın Bakan vermiş olduğunuz beyanatta;Ayrıca gelen yazınıza cevaben gönderilen yazıda, Sigortalar Dairesi’nden tarafımıza ciddi delil göndermesi talep edilmiş ancak bu yazıya1992 yılında yapılan değişiklik ile Sosyal Sigortalar İdare Meclisinden K.T Tabipleri Birliği temsilcisi çıkartılmıştır. Dolayısı ile o günden bugüne Sigortalar yönetiminde, denetleme komitelerinde ve ilaç komitelerindebulunmamaktadır. Bu da tarafımızdan ciddi bir yönetim zaafiyetinin ortaya çıkmasındaki bir diğer önemli etken olarak görülmektedir.Sosyal Sigorta Dairesi’nde, sigorta sisteminde ciddi değişim ve reform ülkemizin geleceği açısından şarttır. Ancak Sayın Çalışma Bakanı paydaş meslek örgütleri ve birliklerle beraber çalışıp değişimi sağlamak ve gerçek suçluları dürüstçe araştırmak yerine olayla ilgisi olmayan KTTB’yi suçlayıcı açıklamalar yapmasından üzüntü duymaktayız.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sosyal Sigortalar Daire’si olarak 1 Ocak 2024 tarihinde geçilmiş olduğu belirtilen “Yeni Dönem” ile ilgili olarak da ciddi kuşkularımızın olduğunu hatırlatmak isteriz. Reçete düzenlemesi ile ilgili tek gerçekçi çözüm e-reçete ve ilaç takip sistemidir. Önerilen yeni sistem geçici, palyatif ve yine ciddi sorunlara açıktır. İvedi e-reçete ve ilaç takip sistemi kurulmalıdır.Sonuç olarak Bakanlık tarafından yürütülen yönetim şekli ve tavırlarla sonuç alıcı değişime gidilemeyeceği ve gerçek suçluların ortaya çıkartılamayacağı açıktır. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını gerçekçi ve dürüst bir şekilde iş birliğine açık olmaya davet eder, çağdaş ve şeffaf bir Sosyal Sigortalar Dairesi için çalışmalarını tavsiye ederiz.