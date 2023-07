Coşku ve gurur bir aradaydı

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden başarıyla mezun olan 130 öğrenci YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı birer konuşma yaptı. Tüm mezunlar adına ise psikoloji bölümünden Çiğdem Gök duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından mezunlar büyük bir coşku ile keplerini attı.Konuşmasına, mezun öğrencileri ve ailelerini kutlayarak başlayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Yakın Doğu Üniveristesi’ne de sağladığı olanaklardan dolayı teşekkür etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı eğitim kalitesi ile donanımlı bireyler yetiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Turgay Avcı “Burada aldığınız kaliteli eğitim ile gelecekteki sorunları çözen gençler olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Zorluklarla dolu bu hayatta yolunuz açık olsun, aldığınız eğitim ile tüm zorlukları aşacaksınız. Öğrenme hiçbir zaman bitmez, bu diploma sizin için sadece yarının anahtarıdır” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise konuşmasına “Mezuniyetinizi kutlamak için bir araya geldiğimiz bu önemli günde, size hitap etmek hem bir onur hem de bir ayrıcalık” sözleri ile başladı.Sokrates’in “Bilgelik merakta başlar” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Kurt, “Bu yüzden kuşku etmeyi bırakmayın. Daha keşfedilmesi gereken engin bir bilginin sizleri beklediğini unutmayın” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Mükemmellik asla bir tesadüf değildir. Alanlarınıza yapacağınız katkının kalıcı olmasını istiyorsanız, kalite için daha fazla çaba gösterin. Kalitenin sadece zihne değil kalbe de hitap ettiğini aklınızdan çıkarmayın” dedi. Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Tebrikler, sevgili Yakın Doğulu mezunlar! Dünya sizin katkılarınızı bekliyor ve onu daha iyiye doğru şekillendireceğinizden her zaman eminiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1988 yılında kurulan genç ve dinamik bir üniversite olduğunun altını çizerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitimin, sanatın, bilimin ve teknolojinin tek çatı altında bulunduğunu belirtti.“Fen Edebiyat Fakülteleri bir diğer adıyla Temel Bilimler Fakülteleri, bir üniversitenin temelini oluşturan fakültelerdendir” diyen Prof. Dr. Özkul, “Bugün yaklaşık 130 mezunumuzu gururla uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin diğer fakültelerle entegre bir şekilde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Fakültemizin misyonu; çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimine sahip kendi kendilerine yetebilen gençler yetiştirmek” dedi. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, mezun öğrencileri dört yıllık zorlu bir maratonu tamaladıkları için tebrik ederek “Artık emeklerinizin karşılığını almanın vakti geldi. Sahip olduğunuz güçlü ve dinamik alt yapı ve kaliteli eğitim ile başarıların kapılarını aralamaya hazırsınız” dedi.Tüm mezunlar adına konuşma yapan psikoloji mezunu Çiğdem Gök, konuşmasına “Dört yıl önce çıktığımız bu yolculuğu an itibariyle, geleceği şekillendirecek bireyler olarak sonlandırıyoruz” sözleri ile başladı. Eğitim hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını ama asla pes etmediklerini söyleyen Çiğdem Gök, mezunlar adına, her zaman yanlarında olan hocalarına ve ailelerine teşekkür etti.“Psikoloji toplumumuzu ve bireylerimizi sağlıklı bir geleceğe ulaşmasına öncülük eder. Bu önemli görev ise bizlere düşüyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldığımız eğitim ile dünyaya çok farklı bir pencereden bakıyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarının ve kendi sorumluluklarımızın farkındayız” ifadelerini kullanan Çiğdem Gök “Tüm mezun arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.