Rodos alev alev

Yunanistan'ın turistik Rodos adasında orman yangını adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ederken, 30 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda... Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 30 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.AFP'nin bildirdiğine göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın güneydoğusundaki köylerden binlerce yerli ve turisti tahliye ederek toplamda yaklaşık 30 bin kişiyi güvenli bir yere taşıdı. Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu duyuruldu."DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"BBC’ye açıklama yapan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, adada yaşanan "karmaşa" için özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zor durum olarak nitelendirdi. Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti."YUNANİSTAN GENELİNDEKİ YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor. Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİYetkililer, Rodıs’ta 3 bin 500’den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi.Diğer taraftan, Avrupa zorlu bir sıcak hava dalgasıyla uğraşırken, Rodos geçen salı gününden bu yana şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Özel tekneler Yunan sahil güvenliğine katılarak adanın doğusundaki plajlardan insanların toplanmasına yardımcı olurken, Yunan donanmasına ait gemilerin de Rodos’a doğru yola çıktı.İtfaiye şefi yardımcısı Ioannis Artophios, tahliye edilenlerin geçici olarak adadaki kapalı bir stadyuma yerleştirildiğini ve itfaiyecilerin Rodos'u cazip bir turizm merkezi yapan yeşilliği nedeniyle sık sık zorlandıklarını da sözlerine ekledi.TURİSTLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDUYunan basını da arka planda dumanlar yükselirken bavullarıyla güvenli bir yere götürülen turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukları gösterdi.Bununla birlikte, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre herhangi bir yaralanma bildirilmedi.Öte yandan, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, dün sabah rüzgarın yön değiştirmesinin adadaki yangının büyümesine ve turistik bölgelere ulaşmasına neden olduğunu ifade etti.İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise, İngiliz turistlerin Rodos’ta mahsur kaldığı iddia edildi. Adadan yaklaşık 30 bin insan tahliye edilirken, binlerce İngiliz vatandaşının ise kendi halinde bırakıldığı ve yerel yönetim üzerinde çok büyük bir yoğunluk ve baskı olduğu aktarıldı.İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Debbie Antoine isimli bir kadın, kızı Kelly Nicholls’a ulaşamadığını söyledi. Antoine, “Kızım Kelly, eşi ve iki çocuğu Princess Andriana Resort & Spa’da tatil yapıyordu. Fakat tahliye sürecinde ne otelde ne de havayolu şirketinden kimse yardımcı olmadı. Kilometrelerce yolu yürümüşler ve sadece bölgede yaşayanlar onlara su vermiş” dedi.İngiliz medyasına konuşan tatilciler, otel çalışanlarının turistlere gıda ya da su yardımı yapmadığını ve sadece havlu verdiğini söylerken, turistlerin eşyalarını kaybettiklerini ve birçoğunun mayo ve bikiniyle kaldıkları da aktarıldı.Otellerden tahliye edilen turistlerin birçoğunun okul ve spor salonlarına götürüldüğü belirtildi.YUNANİSTAN’DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADAşehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin önceki gün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı.Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.Adanın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.