“Çocuklarımıza reva gördüğümüz eğitim bu”

Eski kıdemli yargıç, hukukçu Tacan Reynar’ın paylaşımı:
“Burası Mağusa Metin Derinel Lisesi.
NKL’nin arkasındaki yeni okul.
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Geleceğimiz çocuklarımıza reva gördüğümüz eğitim budur. Sadece bu…
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