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“Temsilci atanması gerileme demektir”

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Güney Kıbrıs’ın eski Dışişleri Bakanı Markulli, Kıbrıs sorunu için kişisel temsilci atanmasının gerileme olduğunu söyledi

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“Temsilci atanması gerileme demektir”
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Güney Kıbrıs’ın eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Kıbrıs sorunu için kişisel temsilci atanmasının “gerileme” olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Politis gazetesine röportaj veren Markulli, Kıbrıs Türk tarafının atanacak temsilcinin özel temsilci değil, kişisel temsilci olması ısrarının, “ciddi bir gerileme” olduğunu ve bu durumun, Türkiye’nin iki devletli çözüm ısrarını sürdürme imkanı tanıdığını öne sürdü.
Habere göre Markulli, her müzakeresiz geçen dönemde, Türkiye’nin yeni oldu-bittiler yarattığını iddia ederek, müzakereler yapılmadıkça, ara bölgedeki ihlallerin devam edeceğini savundu.
Markulli, Rum tarafının güvenirliğinin Crans Montana’dan bu yana oldukça azaldığını kaydederek, bu durumun siyasi itirazlarda bulunmasını engellediğini söyledi.
 
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