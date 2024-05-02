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Kıb-Tek’e 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrikleri kesilecek

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Kıb-Tek’e 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrikleri kesilecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruma Nisan 2024 dönemi ve öncesi 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin 6 Mayıs Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kurumla yapılan yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de pazartesi kesileceğini belirtildi.
Yeni kesme ulama ücretinin 275.87 TL olduğuna dikkat çekilen açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.
 
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