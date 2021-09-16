Amcaoğlu öğrencilerin aralıksız aşılanmaya devam edileceğini açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 bin adet Biontech/Pfizer aşısının daha ülkeye geldiğini, öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde, bakanlık bürokratlarından Müsteşar Aytunç Şirket ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murat Aktuğ da hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, okulların açılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında İnisiyatif temsilcilerine bilgi verdi.

Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki süreç içerisinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için başta bakanlık ve eğitim camiası olmak üzere tüm topluma görev düştüğünü söyledi.

Bu görevi başarıyla sürdürebilmek için aşılanmanın şart olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, 15 bin adet Biontech/Pfizer aşısının daha geldiğini ve öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.

“16 OKUL İNŞAATI SÜRÜYOR”

Bakan Amcaoğlu, eğitim adına yapılan yatırımlara da değindi. Toplam 16 yeni okul inşaatının devam ettiğini, bazı okullara ek derslikler yapıldığını ve yakında 17’nci okul olarak Metehan bölgesinde yapılacak meslek lisesinin temelinin atılacağını söyledi.

Geçmişte yapılan okul sayısı ve altyapılarının yetersiz kaldığını dile getiren Amcaoğlu, bazı okullarda yığılma yaşandığına ve bu sorunun çözülmesi için okul sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

YILMAZ

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz, mevcut koşullarda bir miktar da olsa eğitim kayıpları yaratılarak seyreltilmiş eğitim kararının alınmış olmasını eleştirdi. Yılmaz eğitimin aksamaması, öznenin çocuklar olduğunun unutulmaması gerekliliğine işaret ederek, İnisiyatif’in, sorunların çözümü için atılacak adımlarda eğitimin tüm taraflarıyla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nin, okul aile birlikleri federasyonunu oluşturma ve inisiyatifi kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefine değinildi.

Nihat Yılmaz, “Bizim tek bir amacımız var, o da eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesidir. Bu yıl Sayın Bakan’ın da aynı kararlılıkta olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Dileğimiz, özellikle 12-18 yaş arası gençlerimizin de ivedilikle aşılanmayı tamamlayarak hem kendilerinin hem öğretmenleri ve ailelerinin; dolayısıyla da toplumumuzun korunmasının sağlanmasıdır. Unutulmasın ki, en kalabalık sınıf bile, sokaktan güvenlidir” dedi.