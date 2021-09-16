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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

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Lefkoşa’da yarın 09.00-10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

 

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı 9.00-10.00 saatleri arasında Lefkoşanın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle; 
“ Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları”

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