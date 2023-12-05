7 Okulda greve devam

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde eylem gerçekleştirecek. Sendika, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla eğitimdeki sorunları gündeme taşıyacak.

Saat 10.00'da başlayacak olan basın toplantısında, KTOEÖS, eylem gerekçelerini ve eğitimde ve okullarda tespit ettikleri aksaklıkları ele alacak. Öğleden sonra ise sendikanın üyeleri, Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde eylemlerine devam edecek.