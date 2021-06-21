14 oturumda 42 bildiri sunuldu

YDÜ İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu tamamlandı



Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliği ile “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu üç günlük yoğun bir programla 14 oturum ve 42 bildiri ile tamamlandı. Sempozyum kapsamında, 51 fotoğraftan oluşan çevrimiçi fotoğraf sergiside düzenlendi.

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu büyük ilgi gördü

1. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun birinci gününde 4 oturumda, sinemanın ekonomik ve kültürel yapısı, yeşilçam sinemasını yeniden anlamak, sinema-mekan ilişkisi, sinemada ses tasarımı ana başlıklarında toplam 11 bildirinin sunuldu. İkinci gününde ise “Gelecek Tasarımcısı Sinema” ana başlığı altında Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın moderatörlüğünde başlangıç yapıldı. Etik değerler, gelecek zaman tasarımcısı bilim kurgu sinemasıkonularının işlendiği oturum ardından Prof. Dr. Serdar Öztürk “Türk Tarihinde Kahvehane Mekânı Örneğinde Alternatif Bir Kamusal Alan: Duygulanımsal Kamusal Alan” başlıklı sunumuyla yoğun ilgi gördü. Günün devamında gerçekleşen 4 oturumunda ise toplumsal bellek ve sinema, korku sinemasında yaratılan kültür, sinemada kadına bakış konu başlıkları ile ilgili 15 bildiri sunuldu.

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu farklı disiplinlerden birçok konuyu merkezine sinemayı alarak tartışıldı. Günün ilk oturumu Doç. Dr. Ahmet Güneyli moderatörlüğünde “Kültürlerarası iletişim ve dil eğitimi” konu başlığı ile yoğun ilgi gördü. Sinemada kültür ve toplum, kültür ve ideoloji, sanatlar arası etkileşim başlıklarıyla sinemanın diğer disiplinlerle olan ilişkisi irdelenerek, sinemanın nasıl bir köprü görevi gördüğüne vurgu yapıldı.

Son oturumda ise Türk dizilerinin ülke dışında yarattığı etki ve kültürlerarası iletişime sağladığı katkı tartışıldı. Konuyla ilgili 6 oturumda 16 bildiri sunularak sempozyum tamamlandı. Böylece sempozyum boyunca 14 oturumda 42 bildiri sunulmuş oldu.

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında 5 ülkeden 23 katılımcıya ait 51 fotoğraftan oluşan çevrimiçi fotoğraf sergisinin galası da gerçekleştirildi. Sergide Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramlarını içeren fotoğraflar sergilendi.

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, akademi dünyasında merkezine sinemayı alan sempozyum sayısının çok az olduğunu söyleyerek düzenledikleri 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu ile bu boşluğu doldurmayı amaçladıklarını ifade etti. Sempozyumun sanatçı ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Kasap, “Sanatçı ve akademisyenler, sempozyumun gelecek yıl da düzenlenmesi için bizleri cesaretlendirdiler. Bazı üniversiteler de önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek sempozyuma ev sahipliği yapmak istediklerini ilettiler” değerlendirmesini yaptı.



